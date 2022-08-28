برتغالي ويشاهد مباريات الفريق.. أحمد حسن يكشف عن مدرب الاهلى | تفاصيل

كشف احمد حسن ، لاعب منتخب مصر السابق ، عن مدرب النادى الاهلى الجديد ، من خلال تدوينة نشرها عبر صفحتة بم

وكتب احمد حسن “ خاص.. مصدر مقرب من كيروش: المدرب البرتغالي يشاهد بعض مباريات الأهلي الأخيرة وأخر مباريات الفريق بقوامه الأساسي.. وجلسة منتظرة في القاهرة بين الطرفين مطلع شهر سبتمبر ”.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزاً صعباً علي الأهلي بهدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين علي ملعب ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري.

وجاء هدف طلائع الجيش فى الدقيقة 67 بعد تمريرة من محمد جابر ضربت خط دفاع الأهلي ليتوغل أحمد سمير ويسددها بإتقان فتسكن شباك مصطفي شوبير.

وتوقفت المباراة لمدة 5 دقائق انتظاراً لقرار الفار بصحة الهدف أم لا من الدقيق 67 حتى 72 دقيقة .

وبهذه النتيجة يتجمد الأهلي فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة ، وقفز طلائع الجيش إلى المرتبة الرابعة برصيد 53 نقطة .