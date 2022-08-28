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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد الغندور : لابد أن يفوز الاهلي بكأس مصر حتى يشارك في كأس السوبر المصري

صدى البلد

نشر خالد الغندور ، لاعب الزمالك السابق ، تدوينة عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك”  . 

 

وكتب خالد الغندور “ بعد حسم بيراميدز المركز الثاني رسميا لابد ان يفوز الاهلي بكأس مصر حتي يكون لديه الفرصة للمشاركة في كأس السوبر المصري هذا الموسم مع الزمالك بطل الدوري ”.

 

وحقق فريق طلائع الجيش فوزاً صعباً علي  الأهلي بهدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين علي ملعب ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري.

وجاء هدف طلائع الجيش فى الدقيقة 67 بعد تمريرة من محمد جابر ضربت خط دفاع الأهلي ليتوغل أحمد سمير ويسددها بإتقان فتسكن شباك مصطفي شوبير.

وتوقفت المباراة لمدة 5 دقائق انتظاراً لقرار الفار بصحة الهدف أم لا من الدقيق 67 حتى 72 دقيقة .

وبهذه النتيجة يتجمد الأهلي فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة ، وقفز طلائع الجيش إلى المرتبة الرابعة برصيد 53 نقطة .
 

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