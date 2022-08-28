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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق : شباب الأحمر دون المستوى وعبد القادر علامة استفهام

الاهلي
الاهلي

علَقَ محمد عبد الجليل نجم النادي الأهلي السابق على خسارة المارد الأحمر أمام طلائع الجيش بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز على ستاد الكلية الحربية.

وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة " TeN" : " الأهلي قدم أسوأ مبارياته هذا الموسم ، ولم يشكل أي خطورة على مرمى محمد بسام حارس الطلائع ، كما أن إدارة ريكاردو سواريش للمباراة كانت خاطئة منذ البداية".

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وأضاف: " اللاعبون الشباب في الأهلي دون المستوى ، ولم يقدم أيٍ منهم أوراق اعتماده ، باستثناء زياد طارق ، ولا يجب الاعتماد عليهم الموسم القادم ،، كما أن هناك علامات استفهام حول مستوى أحمد عبد القادر منذ عودته من الإصابة".

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