عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن شاكوش يشارك متابعيه بفيديو من كواليس كليب حنيلي .. شاهد

صدى البلد

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش ، متابعيه بفيديو له من كواليس كليب حنيلي ، وذلك عبر حسابة بموقع انستجرام . 

 

وعلق حسن شاكوش “  من كواليس كليب #حنيلي ”.

 

وطرح حسن شاكوش، أحدث مفاجآته الفنية، وهى أغنيته الجديدة "حنيلى" وتم طرحها على اليوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود أفعال إيجابية، خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح البرومو الخاص بها منذ فترة، وتصدره قوائم البحث والتريند على "سوشيال ميديا" وانتظار الكثيرين من الجمهور والمعجبين لسماعها.

ويذكر أنه ظهر مؤدي المهرجانات حسن شاكوش في لايف على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك للترويج لأحدث أغانيه.
وخلال اللايف انتقد عدد متابعي شاكوش ما وصفوه بتخليه عن صديقه حمو بيكا في محنته بعد السماح له بالغناء من قبل نقابة موسيقيين، وتركه لأهله في منطقة بولاق الدكرور.

وأجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، محاكمة أولى جلسات محاكمة حسن شاكوش لاتهامه بالإساءة للإعلامية ريهام سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى جلسة 2 أكتوبر للإعلان للدعوى المدنية.

ريهام سعيد حمو بيكا حسن شاكوش بولاق الدكرور انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة موسيماني لتدريب الأهلي.. تفاصيل

الغندور: الزمالك يتعاقد مع لاعب «غير متوقع» بفرمان من فيريرا

ميدو : عبدالحفيظ صعبان عليَا .. وهذه نصيحتي لـ إبراهيم سعيد

921 جنيه بس.. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم السبت

اتفقوا .. خليلوزيتش مدرباً لـ الأهلي خلفاً لـ سواريش

أول رد فعل لـ سواريش وسيد عبدالحفيظ بعد خسارة الأهلي من طلائع الجيش

قرار خطير من الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

سبب موجة حارة.. أقوى عاصفة شمسية منذ 300 عام تضرب الأرض غدا

ترشيحاتنا

ميدو : استعد لدور بطولة في فيلم جديد

احتفالا بالذكرى الستين لخطاب جون كينيدي.. فعاليات مرتقبة من وكالة ناسا

سعر الذهب اليوم الأحد 28-8-2022

بدء الدورة التدريبية الثانية لـ 50 إمامًا من الأوقاف بجامعة القاهرة.. اليوم

منتخب ناشئي اليد يغادر إلى رواندا استعدادًا لبطولة أفريقيا

ضاعف حسناتك عند قراءة القرآن بهذه الطريقة.. علي جمعة يكشف عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا.. استخدام البايركس في هذه الحالة يؤدي لانفجاره

إيه الأسعار دي؟.. هيفاء وهبي تثير ضجة بسبب سعر صندلها

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ظهرت بها آيتن عامر في الصيف

موضة لا تنتهي .. طرق تنسيق الفستان التايجر لإطلالة صيفية جذابة

فيديو

حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

خلال اشتباكات طرابلس.. قصة فنان ليبي تنبأ بوفاته خلال بث مباشر

3 نساء في حياة جورج الراسي| زوجته وشقيقته.. وحياته انتهت مع صديقته

الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ