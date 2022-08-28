حسن شاكوش يشارك متابعيه بفيديو من كواليس كليب حنيلي .. شاهد

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش ، متابعيه بفيديو له من كواليس كليب حنيلي ، وذلك عبر حسابة بموقع انستجرام .

وعلق حسن شاكوش “ من كواليس كليب #حنيلي ”.

وطرح حسن شاكوش، أحدث مفاجآته الفنية، وهى أغنيته الجديدة "حنيلى" وتم طرحها على اليوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود أفعال إيجابية، خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح البرومو الخاص بها منذ فترة، وتصدره قوائم البحث والتريند على "سوشيال ميديا" وانتظار الكثيرين من الجمهور والمعجبين لسماعها.

ويذكر أنه ظهر مؤدي المهرجانات حسن شاكوش في لايف على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك للترويج لأحدث أغانيه.

وخلال اللايف انتقد عدد متابعي شاكوش ما وصفوه بتخليه عن صديقه حمو بيكا في محنته بعد السماح له بالغناء من قبل نقابة موسيقيين، وتركه لأهله في منطقة بولاق الدكرور.

وأجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، محاكمة أولى جلسات محاكمة حسن شاكوش لاتهامه بالإساءة للإعلامية ريهام سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى جلسة 2 أكتوبر للإعلان للدعوى المدنية.