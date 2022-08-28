7 ولايات أمريكية تواجه كارثة محققة بسبب جفاف نهر كولورادو.. تفاصيل

مع انخفاض منسوب نهر كولورادو المتجه نجو الجفاف، تحتاج الولايات السبع في غرب الولايات المتحدة التي تعتمد عليه للحصول على المياه والطاقة إلى خفض استخدامها بشكل كبير لمنع أكبر الخزانات من الانخفاض الحاد، وفقا لمحللين فيدراليين.

لكن الموعد النهائي الأخير لخطة للحفاظ على كمية غير مسبوقة من المياه جاء وذهب دون العديد من التفاصيل سواء من الولايات أو الحكومة الفيدرالية حول كيفية تحقيق التخفيضات. بحسب إذاعة "ناشونال بابليك راديو" الأمريكية.

لكن الموعد النهائي الأخير لخطة للحفاظ على كمية غير مسبوقة من المياه جاء وذهب دون العديد من التفاصيل سواء من الولايات أو الحكومة الفيدرالية حول كيفية تحقيق التخفيضات.

في يونيو، أعطى المسؤولون الفيدراليون القادة في الولايات السحب من النهر - أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو ونيفادا ونيو مكسيكو ويوتاه ووايومنج - موعدا نهائيا في منتصف أغسطس للتوصل إلى خطة للحفاظ على 2 إلى 4 ملايين فدان من المياه عبر مستجمعات المياه الجنوبية الغربية.

وقدم فدان واحد هو أكثر من 325000 جالون. وقال مسؤولون اتحاديون إنهم يريدون أن يروا تخفيضات من جميع الولايات السبع ومن كل قطاع.

ومع انقضاء الموعد النهائي الآن، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن المكان الذي ستأتي إليه هذه التخفيضات، يدعو بعض قادة المنطقة الحكومة الفيدرالية إلى تولي المسؤولية.

انخفضت المياه المخزنة في أكبر خزانات نهر كولورادو خلال العقدين الماضيين بسبب تغير المناخ والإفراط في الاستخدام. يوفر النهر وروافده مياه الشرب لـ40 مليون شخص، ويروي ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية. بالإضافة إلى الولايات الأمريكية السبع، يعبر النهر أيضا إلى المكسيك ويوفر إمدادات المياه للمدن والمزارعين في ولايتين مكسيكيتين أيضا.

وفي بحيرة باول، ثاني أكبر خزان في البلاد على النهر، تهدد مستويات المياه بالانخفاض بما يكفي لفقدان سدها القدرة على إنتاج الطاقة الكهرومائية. ويمكن أن يأتي ذلك في وقت مبكر من نوفمبر 2023. جميع سلالم القوارب باستثناء اثنين في نقطة الترفيه الساخنة مغلقة الآن بسبب مستواها المنخفض.

قالت تانيا تروخيو ، مساعدة وزير الداخلية للمياه والعلوم:"نريد أن نشجع [الولايات] على القيام بأكبر قدر ممكن، هناك حاجة ملحة للقيام بذلك. نحن نحاول شرح معلومات النمذجة التي لدينا ترسم وضعا ملحا للغاية. ونشعر بالحاجة الملحة. يجب أن يشعروا بالإلحاح".

وقالت تروخيو وغيرها من مديري المياه الفيدراليين إنه إذا لم تتمكن الولايات من التوصل إلى خطة لهذه التخفيضات بحلول الموعد النهائي في أغسطس، فستتخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات لحماية نظام النهر. الإجراءات المحتملة التي وضعتها الحكومة الفيدرالية تبدأ العمليات الإدارية لدراسة كيفية إعادة هندسة السدود الكبيرة للنهر أو تشغيلها. كما أنها تخطط لتحفيز الكفاءة الزراعية من خلال تقديم تمويل إضافي.

كما أعلنت الحكومة الفيدرالية عن زيادات تدريجية في تخفيضات المياه الحالية لأريزونا ونيفادا والمكسيك ، بدءا من يناير 2023. وقد تم الاتفاق على هذه التخفيضات بالفعل، ولا يزال من غير الواضح ما هي الإجراءات المحددة التي يمكن للمسؤولين الفيدراليين اتخاذها أو سيتخذونها لمنع الخزانات من الانخفاض إلى مستويات منخفضة للغاية.

قال آندي مولر، المدير العام لمنطقة نهر كولورادو ، وهي وكالة مياه في ريف غرب كولورادو:"ود مستخدمو المياه لدينا حقا أن يفهموا الحكومة الفيدرالية عندما يقولون: 'إذا لم تتخذ إجراءات بشأن الولايات ، فسوف نفعل ذلك حسنا، ما هي الإجراءات المقترحة؟".

وقال مولر إنه على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية لم تنفذ بعد تهديدها بالتدخل، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يحدث. كانت الدعوة إلى التخفيضات واضحة وجاءت مع تفاصيل - 2 إلى 4 ملايين فدان قدم في التخفيضات عبر مستجمعات المياه. لكن التهديد بما سيحدث إذا لم تتمكن الولايات من الوصول إلى هناك لا يزال غير واضح.

وقال مولر:"إذا كنت لا تعرف ما هو هذا التهديد، فمن الصعب حقا أن تكون متحمسا لاتخاذ إجراء".