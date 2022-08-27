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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تخصص 1.46 مليار دولار لدعم الإغاثة من الجفاف وإنتاج الحبوب

صدى البلد

خصصت الصين 10 مليارات يوان (حوالي 1.46 مليار دولار أمريكي) من أموال الاحتياطي المركزي لدعم الإغاثة من الجفاف وإنتاج الحبوب الخريفية.


وذكرت وزارة المالية الصينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /السبت/ - أنه سيتم استخدام نحو 6.5 مليار يوان ( الدولار الأمريكي يساوي 6.87 يوان صيني) من الأموال المذكورة للحفاظ على المياه والإغاثة من الجفاف؛ بغية ضمان توفير مياه الشرب للمواطنين والمياه للري الزراعي.


وأوضحت أنه سيتم تخصيص الـ3.5 مليار يوان الأخرى لإنتاج الحبوب الخريفية، حيث ستستخدم بشكل أساسي في دعم المزارعين المتضررين من الجفاف لشراء الوقود ومبيدات الحشرات والبذور وغيرها من المواد اللازمة لاستعادة الإنتاج الزراعي، إضافة إلى توفير الدعم للمواد الكيميائية التي يمكن أن تساعد المحاصيل في مقاومة الجفاف.


وحثت الوزارة الحكومات المحلية على تخصيص الأموال في الوقت المناسب وزيادة تعزيز إدارة الأموال والتنفيذ الجيد للعمل المتعلق بالإغاثة من الجفاف وإنتاج الحبوب. 
 

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