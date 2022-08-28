نائب محافظ قنا: التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيداً من الشفافية

واصل قيادات محافظة قنا استقبال المواطنين، بديوان عام المحافظة، لبحث شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك فى إطار حرصهم الدائم على الاستماع الى شكاوى المواطنين عن قرب وبحث الحلول المناسبة لها.

استقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، كل مواطن على حده، واستمعوا لشكواهم ، مع وعدهم ببحثها، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.

وقال نائب محافظ قنا ، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم يأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية و تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

و تابع عمر، من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيداً على مبدأ سيادة القانون.

و أشار نائب محافظ قنا ، إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.