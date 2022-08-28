أزمة الغاز تتفاقم.. روسيا تتوعد الأوروبيين وتستعد لتوجيه ضربة جديدة

ألمح الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، اليوم الأحد، إلى أن أسعار الغاز ستقفز إلى مستوى قياسي في نهاية 2022.

وكتب ميدفيديف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، علي "تليجرام": "رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، نظرًا لزيادة أسعار الغاز إلى 3500 يورو لكل ألف متر مكعب، سنضطر إلى زيادة السعر المتوقع إلى 5000 يورو بحلول نهاية عام 2022".

واختتم ميدفيديف بعبارة باللغة الإنجليزية "مع أحر التحيات".

وبالأمس، قال ميدفيديف، إن روسيا مستعدة لإمداد أوروبا بالغاز بالكمية التي تنص عليها العقود، لكن إذا قام الاتحاد الأوروبي بلي الذراع ورفض توريد التوربينات التي تمت صيانتها لخط أنابيب “نورد ستريم” أو إطلاق خط "نورد ستريم 2"، فإنهم لن يحصلوا على الكميات التي يرغبون بها.

وأضاف: "نحن لم نرفض أبدا توريد الغاز إلى أوروبا، لقد قمنا ببناء خط أنابيب "نورد ستريم 2"، وأوفينا بجميع التزاماتنا، لكنهم هم من رفض وقالوا إنهم لا يحتاجون الغاز الروسي، وإنهم لن يستطيعوا الدفع باليورو والدولار نظرا لأنهم أوقفوا نظام المراسلات مع بنوكنا”.

وتابع قائلا: “عندها قررنا أن الإمكانية الوحيدة بالنسبة لنا هي استخدام الروبل كوسيلة للدفع. أي أن هذه هي نتائج حرب العقوبات التي أطلقها الغرب. نعم، نحن الآن جاهزون لتوريد الغاز بالكميات المتعاقد عليها".