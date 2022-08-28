البحرية الأمريكية: عبور سفينتين للأسطول السابع من مضيق تايوان في مهمة روتينية

أعلن أسطول الولايات المتحدة السابع التابع لسلاح البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، أن السفينتين الحربيتين الأمريكيتين "يو إس إس أنتيتام" و"يو إس إس تشانسيلورزفيل" أبحرتا عبر مضيق تايوان في مهمة روتينية.

وذكرت البحرية الأمريكية - في بيان، أوردته صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني - أن إبحار السفينتين خلال مضيق تايوان، هو الإبحار الأول منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان خلال الشهر الجاري.

وقال مسئولون أمريكيون - طلبوا عدم الكشف عن هويتهم - إن "السفينتين مرتا عبر ممر في المضيق يقع خارج البحر الإقليمي لأي دولة ساحلية"، مضيفين أن حركة طرادات الصواريخ تظهر أن الولايات المتحدة ملتزمة بحرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مؤكدين أن "جيش الولايات المتحدة يحلق ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

كانت زيارة بيلوسي إلى تايوان هي الأولى التي يزور فيها مسئول أمريكي رفيع المستوى تايوان منذ 25 عامًا، وعقب الزيارة نفذت الصين مناورات عسكرية واسعة في مضيق تايوان.

