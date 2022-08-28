مصرع وإصابة 6 أشخاص في 4 حوادث متفرقة بسوهاج

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان أخران في حوادث بمراكز المراغة وطما وجرجا والبلينا بمحافظة سوهاج.

وكان مدير أمن سوهاج اللواء محمد عبد المنعم شرباش تلقى بلاغات بهذه الحوادث، حيث وقع الأول في مركز المراغة نتيجة انقلاب "تروسيكل" أثناء سيره على الطريق الزراعي وسقوطه في ترعة "الغريزات" المجاورة للطريق، مما أسفر عن مصرع قائده وإصابة شخصين من مستقلى التروسيكل.. وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفي جهينة المركزي.. ووقع الثاني بمركز طما حيث لقى طالب (16 عاما) مصرعه غرقاً في ترعة "الجرجاوية" بدائرة المركز، وقررت والدته أنه أثناء استحمام نجلها في الترعة هرباً من الحر غرق بها لعدم إجادته السباحة.

أما الحادث الثالث فوقع في مركز جرجا لقي طالب (18 عاما) مصرعه إثر انقلاب "تروسيكل" كان يقوده بناحية "نجع العصارة"، وتم نقل الجثة إلى مستشفي جرجا العام.. وفي مركز البلينا لقى طفل (3 سنوات) مصرعه إثر سقوط عرق خشبى من سقف منزله عليه أثناء نومه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي المركزي، وإخلاء المنزل من قاطنيه، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا لاتخاذ اللازم.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بالحوادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

