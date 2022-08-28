عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص في 4 حوادث متفرقة بسوهاج

اسعاف
اسعاف

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان أخران في حوادث بمراكز المراغة وطما وجرجا والبلينا بمحافظة سوهاج.

وكان مدير أمن سوهاج اللواء محمد عبد المنعم شرباش تلقى بلاغات بهذه الحوادث، حيث وقع الأول في مركز المراغة نتيجة انقلاب "تروسيكل" أثناء سيره على الطريق الزراعي وسقوطه في ترعة "الغريزات" المجاورة للطريق، مما أسفر عن مصرع قائده وإصابة شخصين من مستقلى التروسيكل.. وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفي جهينة المركزي.. ووقع الثاني بمركز طما حيث لقى طالب (16 عاما) مصرعه غرقاً في ترعة "الجرجاوية" بدائرة المركز، وقررت والدته أنه أثناء استحمام نجلها في الترعة هرباً من الحر غرق بها لعدم إجادته السباحة.

أما الحادث الثالث فوقع في مركز جرجا لقي طالب (18 عاما) مصرعه إثر انقلاب "تروسيكل" كان يقوده بناحية "نجع العصارة"، وتم نقل الجثة إلى مستشفي جرجا العام.. وفي مركز البلينا لقى طفل (3 سنوات) مصرعه إثر سقوط عرق خشبى من سقف منزله عليه أثناء نومه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي المركزي، وإخلاء المنزل من قاطنيه، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا لاتخاذ اللازم.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بالحوادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

4 كلمات من الأهلى لـ رمضان صبحى بعد طلب العودة للفريق .. تفاصيل مثيرة

تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

لاعب لن تتوقعه.. شوبير يعلن اسم رابع صفقات الزمالك الصيفية

زيارة خارجية غامضة لمسئول كبير بالأهلي تكشف هوية المدرب الجديد.. خاص

رحيل سواريش .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني جديد

الأجهزة الأمنية تنقذ مجدي الجلاد من الموت .. تفاصيل

هل يفعلها الزمالك.. رد فعل مثير من رمضان صبحي بشأن أنباء عودته للأهلي

ترشيحاتنا

إزاي تتغدى لحوم بـ 10 جنيهات.. أكلة رخيصة من البروتين

نهى عنه الإسلام.. فعل من كبائر الذنوب يقع فيه البعض في شهر صفر

بعد تصدرها التريند.. وصفة ببلاش سر جمال هند رستم| لن تتوقعها

بعد انسحاب الأهلي.. فيوتشر يقترب من حسم صفقة إيبوكا

لا تحجز عقارا ولا تبعه وغرامة المخالف 2 مليون جنيه|ضوابط لترخيص البناء

الشيطان زين له قتل زوجته.. جريمة شرف تهز شبين القناطر (القصة الكاملة)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تتغدى لحوم بـ 10 جنيهات.. أكلة رخيصة من البروتين

لطم وصراخ وبكاء.. نادين الراسي تنهار في عزاء شقيقها جورج الراسي

مقطع مؤلم لأب يتسلم شهادة تخرج ابنه المتوفى من جامعة حلوان| شاهد

دراسة صادمة: اللحمة تخفض الكوليسترول| تفاصيل

فيديو

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

فيديو الخنزير الهارب في الأميرية يثير جدلا.. ما علاقة محل الكبدة والسجق؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ