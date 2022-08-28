تريزيجيه يقود هجوم طرابزون سبور أمام جالاتا سراي في الدوري التركي

أعلن عبدالله أفجي المدير الفني لفريق طرابزون سبور، تشكيل فريقه لمواجهة جالاتا سراي، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري التركي.

وشهد التشكيل تواجد نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه منذ البداية في الخط الأمامي لفريق طرابزون سبور.

وجاء تشكيل فريق طرابزون سبور كالتالي:.

محمد طه تيبي ، لارسن ، مارك بارترا ، فيتور هوجو ، إرين المالالي ، سيوبيس ، باردي ، دوروخان توكوز كواسي ، تريزيجيه ، كورنيليوس.

ويحتل فريق طرابزون سبور المركز التاسع برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق جالاتا سراي المركز السابع بنفس عدد النقاط.