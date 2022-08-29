كروس اوفر كوبيه .. بويك تكشف النقاب عن إنفيستا 2023 الجديدة|صور

كشفت شركة بويك الصينية عن نسختها الجديدة إنفيستا 2023، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، باطلالة الكروس اوفر الـ"كوبيه"، وهو ابرز مايميز هذه النسخة، والتي تأتي بعدة لمسات عصرية سواء كانت خارجية او داخلية.

بويك إنفيستا 2023

وتقول بويك ان السيارة إنفيستا 2023 سوف تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 181 حصانا، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء، مع امكانية التسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 7.9 ثانية.

بويك إنفيستا 2023

تضم السيارة بويك إنفيستا 2023 عجلة قيادة مسطحة متعددة الوظائف، ونظام صوتي وترفيهي، مع لمسات داخلية من الكروم، بالاضافة إلى لمسات اخرى من الجلد شملت مقوم الحركة ولوحة العدادات، كما تضم ايضا مقاعد داخلية انيقة، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

بويك إنفيستا 2023

كما حتوي السيارة بويك إنفيستا 2023 على شاشة خاصة بنظام المعلومات يبلغ قياسها 10.25 بوصة، مع امكانية عم الطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة مدعومة بعلب للمكابح باللون الاحمر المميز، مع ابعاد هيكلية بلغت 4638 مم للطول، وبعرض يبلغ 1.846 مم.

بويك إنفيستا 2023

وجاءت السيارة بويك إنفيستا 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 1.565 مم، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2700 مم، بينما تظهر من الخارج بمصابيح led ذات ملامح شرسة وعدوانية، بالاضافة إلى مصابيح للضباب، وشبكة سوداء تتوسط مقدمة السيارة، مع سقف مائل يحمل اطلالة الكوبيه، ومصابيح خلفية حادة.

بويك إنفيستا 2023

سعر السيارة بويك إنفيستا 2023

وتتلقي بويك طلبات الحجز في الصين لهذه النسخة، مع قيمة سعرية تبدأ من 21.828 دولار.