عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كروس اوفر كوبيه .. بويك تكشف النقاب عن إنفيستا 2023 الجديدة|صور

بويك إنفيستا 2023
بويك إنفيستا 2023

كشفت شركة بويك الصينية عن نسختها الجديدة إنفيستا 2023، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، باطلالة الكروس اوفر الـ"كوبيه"، وهو ابرز مايميز هذه النسخة، والتي تأتي بعدة لمسات عصرية سواء كانت خارجية او داخلية.

 بويك إنفيستا 2023

وتقول بويك ان السيارة إنفيستا 2023 سوف تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 181 حصانا، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء، مع امكانية التسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 7.9 ثانية.

 بويك إنفيستا 2023

تضم السيارة بويك إنفيستا 2023 عجلة قيادة مسطحة متعددة الوظائف، ونظام صوتي وترفيهي، مع لمسات داخلية من الكروم، بالاضافة إلى لمسات اخرى من الجلد شملت مقوم الحركة ولوحة العدادات، كما تضم ايضا مقاعد داخلية انيقة، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

 بويك إنفيستا 2023

كما حتوي السيارة بويك إنفيستا 2023 على شاشة خاصة بنظام المعلومات يبلغ قياسها 10.25 بوصة، مع امكانية عم الطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة مدعومة بعلب للمكابح باللون الاحمر المميز، مع ابعاد هيكلية بلغت 4638 مم للطول، وبعرض يبلغ 1.846 مم.

 بويك إنفيستا 2023

وجاءت السيارة بويك إنفيستا 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 1.565 مم، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2700 مم، بينما تظهر من الخارج بمصابيح led ذات ملامح شرسة وعدوانية، بالاضافة إلى مصابيح للضباب، وشبكة سوداء تتوسط مقدمة السيارة، مع سقف مائل يحمل اطلالة الكوبيه، ومصابيح خلفية حادة.

 بويك إنفيستا 2023

سعر السيارة بويك إنفيستا 2023

 

وتتلقي بويك طلبات الحجز في الصين لهذه النسخة، مع قيمة سعرية تبدأ من 21.828 دولار. 

بويك إنفيستا إنفيستا 2023 بويك إنفيستا 2023 السيارة بويك إنفيستا 2023 سعر السيارة بويك إنفيستا 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتظروا المفاجأة 15 سبتمبر.. ماذا يحدث في أسعار الدولار الأيام المقبلة ؟

قرار نهائي.. الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. تفاصيل

فرمان من الخطيب.. مدرب عالمي يقترب من تدريب الأهلي .. تفاصيل

ميدو يكشف عن القرار التاريخي للنادي الأهلي

أيتن عامر: في محكمة الله نلتقي.. وطليقها يرد: مش هتغير

الكيلو بـ9 جنيهات قريباً.. هبوط عنيف في أسعار الأرز والطن يتراجع 3300 جنيه

سوبر لوسيل.. قرار مفاجئ من إدارة الهلال السعودي قبل مواجهة الزمالك

مش هتغير.. رسالة غامضة تكشف سبب طلاق آيتن عامر |فيديو

ترشيحاتنا

قراءة الفاتحة لقضاء الحاجة.. فضلها وأسرار شرعية تغفل عنها

زيادة جرامات بهذه المنطقة في الجسم خطر على صحتك

شركة Dell تعلن غلق جميع مكاتبها ومغادرة روسيا نهائيا

كيف تخطط روسيا لضم مناطق أوكرانيا إليها؟.. تفاصيل

أكرم توفيق السبب.. فيوتشر يصدم مجلس إدارة الأهلي.. فيديو

قتل مراته وهي حامل في التاسع| تفاصيل مأساة إنسانية بأسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون رجيم قاسي أو فرهدة .. في 3 أسابيع تخلصي من وزنك الزائد للأبد

بعد تصدرها التريند لهذا السبب.. وصفة لن تصدقها وراء خسارة آيتن عامر 25 كيلو

خست أوي.. شاهد علا رامي بعد خسارتها الوزن ونحت جسمها

في يوم واحد.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بـ هوت شورت وفستان مثير بعد ظهورها بالمايوه

فيديو

هل طلب رمضان صبحي العودة إلى الأهلي وما رد القلعة الحمراء؟.. فيديوجراف

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ