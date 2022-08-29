آخرهن المغنية شيرين .. حكايات فنانات تعرضن للتحرش

كشفت المغنية الشهيرة شيرين عبدون عن تعرضها لحادث قاسي أثناء توجهها إلى عملها صباح اليوم، سبب لها صدمة عصبية.

وقالت شيرين عبدون باكية في تصريحات له عبر خاصية الاستوري عبر حسابها على تطبيق انستجرام، إنه تم التحرش بها من قبل سائق توك توك بطريقة تسببت في إيذائها بشدة.

وأوضحت شيرين عبدون التي قدمت عدد من الأغاني الناجحة مؤخرا، إن المتواجدين في المنطقة لم يقدموا على مساعدتها، ولكنها حاولت اللحاق بالتوك توك وكسرت له زجاج المركبة.

ووصفت شيرين عبدون ما تعرضت له بأنه أسوء موقف واجهته ولا تتمنى أن يمر به آخرين، مطالبة بإلغاء مركبات التوك توك التي تسبب الكثير من الآذن.

وكتبت شيرين عبدون عبر ستوري انستجرام:" هو معملش حاجة سهلة.. ده مسكني وكان بيشدني.. ملحقتش أشوفه ولا حتى أمسكه.. والناس واقفة تتفرج .. ويقولولي هو مسرقكيش انتي كويسة".

وأثار فيديو مايان السيد الذي نشرته عبر حسابها على "انستجرام" ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدثت وهي تبكي عن تفاصيل تعرضها للتحرش مرتين، الأولى عندما كانت في الثانوية العامة من زميل لها قال لها "تعالى أوريكي الشقة بتاعتي" لكنها لم تذهب ودافعت عن نفسها، أما الثانية كانت من فنان غير مشهور، عندما جمعهما عمل واحد مشترك، ولكنها أكملت العمل دون أن تشعره بأنها عرفت نواياه الخبيثة.

الوسط الفني "متعب ومرهق".. بهذه الكلمات بدأت الفنانة مروة الأزلي حديثها عن واقعة التحرش التي تعرضت لها أثناء التصوير من قِبل شخص معد للصوت، قائلة: "عملت خناقة، لمسني وطلع يجري واختفى من اللوكيشن والتصوير، طبعا أنا مسكتش لكن موصلتش للشخص ده، وبعد كده انهارت وعيطت وزعقت".

كشفت الفنانة زينب غريب، عن تعرضها للتحرش من قبل طبيب بيطري، وذلك عبر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قائلة: "الواقعة حصلت في الشارع في وسط البلد وأنا رايحة أركب أوبر، والمدعو كان ماشي ورايا وبيصور أجزاء من جسمي معينة خلسة وبدون استئذان وبدون حتى ما وجوهنا تتلاقى، ولما أخدت بالي إنه بيصورني سألته بأدب فلقيته بيتهرب وعامل نفسه مش سامعني، أصريت وجريت وراه، وابتدى ينكر ويهددني لولا إن الناس اتلموا ورجل أمن تدخل وفتش موبايله واكتشف أنه مصورني فيديو وصور غير لائقة.