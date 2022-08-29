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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 29-8-2022

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

يستعرض موقع "صدى البلد "سعر الذهب في مصر  خلال مستهل  تعاملات اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

سعر الذهب 

عيار 24 الأعلى سعرا

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم  الاثنين 1239 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات  اليوم الاثنين نحو 1136 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1084 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 929 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 723 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 619 جنيها.

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سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 8672 جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.238 مليون جنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين نحو 1740 دولارا للأوقية.

أوقية الذهب 


اختلاف سعر الذهب 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

المشغولات الذهبية 


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب ملاذًا آمنًا 
 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.


زيادة سعر المصنعية

وفى الاول من يوليو الماضي أعلنت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة، باتحاد الصناعات المصرية، عن تطبيق الزيادة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة عند شراء أي من منتجاتها، بزيادة قيمة المصنعية 10%.

 

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