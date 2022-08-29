استخدمها حالا.. أفضل طريقة لقفل تطبيقات أندرويد 

يلجأ كثير من المستخدمين إلى تأمين هواتفهم الأندرويد من خلال عدد من الإعدادات التي تضمن خصوصيتهم، ولكن على الرغم من ذلك فإن تطبيقات هواتف أندرويد ستظل غير مؤمنة ومحمية تماما، وتحتاج تطبيقات أندرويد إلى غلقها من خلال عدد من الإعدادات المختلفة.

وبحسب موقع Komando فإنه يمكن تأمين وقفل تطبيقات هواتف أندرويد التي تحتوى على صورك أو بياناتك الخاصة أو تلك التي تحتوى على معلومات لا تريد لأحد أن يطلع عليها، من خلال عدد من تطبيقات التشفير التي يمكنها قفل كل بيانات وحمايتها أيضا من الاختراق.

تطبيق AppLock

يمكن لتطبيق AppLock تمكين قفل بصمات الأصابع لحماية التطبيقات الفردية بالإضافة إلى رمز المرور. كما أنه يوفر منظفًا يمكنه تحرير مساحة تخزين على هاتفك، ويمكن أن يساعدك موفر البطارية بداخله في توفير الطاقة وإطالة عمر البطارية ، ومبرد للحفاظ على وحدة المعالجة المركزية للهاتف في درجة حرارة آمنة.

قم بتنزيل التطبيق على هاتفك، من على متجر Google Play حيث يعد تطبيق AppLock تطبيقا مجانيا

افتح التطبيق، وعند المطالبة ، أدخل كلمة مرور لاستخدامها مع التطبيقات الفردية، كما تأكد من أنه ليس هو نفسه رمز المرور الذي تستخدمه لقفل هاتفك.

امنح AppLock الإذن للفتح فوق التطبيقات الأخرى عند مطالبتك بذلك وسيؤدي ذلك إلى إنشاء القفل لاحقًا.

حدد التطبيق الذي ترغب في قفله برمز المرور الذي أنشأته أثناء وجودك داخل AppLock، ثم اضغط على زر "القفل".

سيتم إعلامك بأن القفل تم بنجاح، وحاول فتح هذا التطبيق للتأكيد.

تطبيق Smart AppLock



واستخدم بصمة إصبعك أو اختر بين أقفال النمط أو رمز PIN لحماية تطبيقاتك، حيث يتميز Smart AppLock أيضًا باستخدام أقل للذاكرة ولا تأخير بعد إعادة تشغيل جهازك، كما يرسل إليك تنبيهات بالاختراق عندما يحاول شخص ما فتح تطبيق برمز غير صالح.

تطبيق Screen Pinning



باستخدام تثبيت الشاشة ، يمكنك قفل شاشة هاتفك لتطبيق معين. إذا تم إجراء أي محاولة لمغادرة التطبيق أو إغلاقه ، فسيتم تنشيط شاشة القفل.

انتقل إلى الإعدادات وانقر على "الأمان والموقع".

انقر على "متقدم" ثم "تثبيت الشاشة".

قم بتبديل تثبيت الشاشة إلى الوضع "تشغيل" ، ثم قم بتبديل "طلب رقم التعريف الشخصي قبل إلغاء التثبيت" إلى "تشغيل" أيضًا.

اضغط على زر "نظرة عامة" في الجزء السفلي من الشاشة.

اضغط على التطبيق الذي تريد تثبيته ، وانقر على "تثبيت" عندما يُطلب منك ذلك، ثم انقر على "حسنًا".