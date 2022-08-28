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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 18 شخصا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الشرقي بالمنيا

حادث انقلاب ميكروباص
حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بملوي جنوب المنيا انقلاب سيارة ميكروباص ما أسفر عن إصابة 18 شخصا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن انقلاب سيارة ميكروباص أجرة قادم جنوب الصعيد ومتجهة إلي محافظة القاهرة، أمام مركز ملوي بالطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن إصابة 18 شخصا بينهم سيدات وأطفال.

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انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي وتم نقل جميع المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

ورجحت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي وقوع الحادث بسبب السرعة ورعونة السائق واختلال عجلة القيادة بيده، وانتقل فريق من رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير حركة الطريق الصحراوي الشرقي.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، والتحفظ علي السيارة الميكروباص المنكوبة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وطلبت استعجال تحريات المباحث حول الأسباب والظروف والملابسات.

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