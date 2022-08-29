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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كشري: فايلر الأنسب للأهلي.. وأوافق على عودة رمضان صبحي

سواريش
سواريش

 

‎يرى أحمد كشري نجم الكرة المصرية الأسبق، أن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي،  تولى مهمة تدريب الفريق في ظروف صعبة، مؤكدًا أنه لم ينجح مع الفريق في الفترة التي قضاها مدربًا له.

‎وتابع أحمد كشري في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، سواريش لم ينجح في مهمته مع الفريق، وقدراته الفنية لم تقنع أحد، أعتقد أن الإدارة ستسعى للتعاقد مع مدير فني كبير قادر على انتشال الفريق من أزمته الفنية، ويمتلك الخبرات الدولية ويعرف الكرة الإفريقية جدًا.

‎وأكمل أحمد كشري نجم الأهلي السابق، تقييمي للمرشحين، خليلوزيتش صدامي جدًا ويُعاند النجوم وأكبر دليل خلافه مع حكيم زياش لاعب تشيلسي ومنتخب المغرب، كيروش أيضًا دخل في صدام مع أفشة وشريف واستبعدهما من المنتخب، وأيضًا واجه انتقادات بسبب أداء المنتخب هجوميًا.

‎وأتم أحمد كشري، الكرة الهجومية التي لعب بها فايلر خلال ولايته مع الأهلي دفعت الجماهير لرفع أسمه ترشيحاته للعودة  لتدريب الأهلي، لذلك أرشح فايلر لتدريب الفريق لأنه هو الأنسب بالنسبة للفريق الأحمر.


‎كشري: لو كنت مسؤولًا بالأهلي سأوافق على عودة رمضان صبحي للفريق


‎أكد أحمد كشري نجم الكرة المصرية الأسبق، أنه لو كان مسؤولا في النادي الأهلي، وُطلب منه التصويت على عودة رمضان صبحي للفريق مرة آخرى، سيوافق على ارتدائه القميص الأحمر مجددُا.

‎وتابع كشري، رمضان صبحي لاعب قيمته الفنية كبيرة، لكن ما أعلمه عن النادي الأهلي، أن اللاعب الذي يخرج بهذه الطريقة من الفريق، لا يعود أبدًا للنادي.

‎وأكمل نجم الأهلي السابق،  من الممكن على المستوى الشخصي أن أتمنى عودته لكني لا أعتقد ان يعود للأهلي مرة آخرى، لأن رمضان صبحي لم يشتري جماهير النادي الأهلي، وفضل الأموال الكثيرة، وهذا سبب غضب الجماهير منه.

‎وأتم كشري، إن كنت مسؤولا في النادي الاهلي ومن المفترض أن أصوت على عودته سأسمح بعودته مرة آخرى، لأنه لاعب رائع وإضافة للفريق.

 

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