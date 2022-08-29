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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

21 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادا للغزل بالجولة الأخيرة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

استقر محمد عمر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري علة اختيار 21 لاعبا لمواجهة غزل المحلة غدا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري 

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي: صبحي سليمان – فارس السيد  – السيد سالم – محمود شبانه- كريم يحيى – نادر رمضان – محمود بسيونى - عبد الغني محمد – كريم ممدوح – كريم الديب - محمد مجدي – مورو ساليفو – مروان عطية – أحمد ميسي – احمد راشد – فوزي الحناوي – خالد الغندور – بنجامين بواتينج – إبراهيم حسن – صبرى رحيل – مروان النجار.

 

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نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في إبرام صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع اللاعب المهدى سليمان حارس مرمى نادى بيراميدز السابق ومنتخب مصر، و أحد أفضل الحراس بالدوري المصري بعقد يمتد لثلاث مواسم تدعيما لصفوف الفريق الأول لكرة القدم  بنادى الاتحاد السكندري في الموسم القادم جاء، ذلك عقب انتهاء عقده مع ناديه السابق.

ووقع اللاعب على تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عقدها معه  محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل التعاقد و الذي ينتهى بنهاية الموسم الرياضي  2024-2025.

محمد عمر غزل المحلة محمد مصيلحي المهدي سليمان الدوري المصري

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