أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أن فتح باب التظلمات لمن يملك سيارات حديثة بشأن بطاقات التموين.



وأضاف أحمد كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الأحد، أن نناشد المواطنين سرعة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين.