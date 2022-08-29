أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أن فتح باب التظلمات لمن يملك سيارات حديثة بشأن بطاقات التموين.
وأضاف أحمد كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الأحد، أن نناشد المواطنين سرعة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين.
تسجيل رقم المحمول هدفه تسهيل التواصل مع المواطنين
وتابع أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تسجيل رقم المحمول هدفه تسهيل التواصل مع المواطنين، لافتا إلى أن حريصون على صالح المواطن فيما يخص الحصول على الدعم التمويني.