عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فتح باب التظلمات لمن يملك سيارات حديثة بشأن بطاقات التموين

التموين
التموين

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أن فتح باب التظلمات لمن يملك سيارات حديثة بشأن بطاقات التموين. 

txt

90 مليار جنيه دعم للسلع.. التموين تزف بشرى للمواطنين يستفيد منها 8 ملايين أسرة

txt

لا زيادة جديدة.. التموين : 72 مليون مواطن مستفيدون من دعم الخبز


وأضاف أحمد كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الأحد، أن نناشد المواطنين سرعة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين. 

 

تسجيل رقم المحمول هدفه تسهيل التواصل مع المواطنين
وتابع أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تسجيل رقم المحمول هدفه تسهيل التواصل مع المواطنين، لافتا إلى أن حريصون على صالح المواطن فيما يخص الحصول على الدعم التمويني.
 

 

أحمد كمال التموين وزير التموين سيارات حديثة بطاقات التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار نهائي.. الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. تفاصيل

فرمان من الخطيب.. مدرب عالمي يقترب من تدريب الأهلي .. تفاصيل

أيتن عامر: في محكمة الله نلتقي.. وطليقها يرد: مش هتغير

ميدو يكشف عن القرار التاريخي للنادي الأهلي

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

الكيلو بـ9 جنيهات قريباً.. هبوط عنيف في أسعار الأرز والطن يتراجع 3300 جنيه

بعد ترشيحه لتدريب الأهلي.. ميدو يكشف نقاط ضعف المدرب الجديد

بعد إطلالات المايوه.. ياسمين الخطيب تثير الجدل مجددا بفستان جريء| شاهد

موضوعات متعلقة

التموين: 36 مليون مستفيد من منحة الرئيس السيسي.. فيديو

التموين: حجم هدر القمح كان يصل لـ5 مليارات جنيه قبل مشروع الصوامع..فيديو

ترشيحاتنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. الأماكن الشاغرة في كليات التربية

مفاجأة للمصريين خلال ساعات.. أسعار الأرز تهبط إلى 12 جنيهًا بعد 20

الدور الثاني للثانوية العامة| الطلاب يتوافدون على اللجان لأداء الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

ورائها سر.. ماذا تعني حركات العين السريع أثناء النوم ؟

أخبار السيارات| سعر هيونداي سنتامو أوتوماتيك .. أرخص 5 سيارات مستعملة في السعودية

حدث ليلا.. فيفي عبده تظهر بدون مكياج.. شاب يقتل زوجته الحامل.. جوزيه يقترب من الأهلي والاحتلال يعتقل عروسا يوم فرحها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور مصطفى فهمي مع فتاة جديدة.. شاهد إطلالة طليقته فاتن موسى على البحر

بـ 5 جنيه.. نوع من الحبوب أفضل من المنشطات في العلاقة الزوجية

بدون رجيم قاسي أو فرهدة .. في 3 أسابيع تخلصي من وزنك الزائد للأبد

بعد تصدرها التريند لهذا السبب.. وصفة لن تصدقها وراء خسارة آيتن عامر 25 كيلو

فيديو

هل طلب رمضان صبحي العودة إلى الأهلي وما رد القلعة الحمراء؟.. فيديوجراف

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ