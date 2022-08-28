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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

90 مليار جنيه دعم للسلع.. التموين تزف بشرى للمواطنين يستفيد منها 8 ملايين أسرة

وزارة التموين
وزارة التموين

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي، إن هناك 90 مليار جنيه دعم للسلع التموينية والخبز.

وتابع كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": “هناك 72 مليون مواطن مستفيد من دعم الخبز ولن يكون هناك زيادة في أسعار الخبز”.

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وأضاف: “هناك 64 مليون مواطن مستفيد من 23 مليون بطاقة تموينية، والدعم المقدم للمواطن علي بطاقة التموين 50 جنيها شهريا”.

وأردف معاون وزير التموين: "الدولة توفر الحماية الإجتماعية للمواطنين علي بطاقات التموين بداية من شهر سبتمبر المقبل".

وأشار معاون وزير التموين، إلي أنه سيتم صرف 100 جنيه زيادة علي بطاقة التموين للأسرة الواحدة و200 جنيه للأسرتين و300 جنيه لـ 3 أسر.

وأكمل: “833 جنيه مليون شهريا قيمة دعم التموين مع الزيادة الجديدة والتي يستفيد منها 8 ملايين أسرة”، لافتا إلي أن البطاقة الواحدة التي تضم 4  أفراد تحصل علي 4 زجاجات زيت و8 كيلو سكر .

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