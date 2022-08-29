بعد استقالته من العمل العام.. القصة الكاملة لأزمة الفنان هاني شاكر

أكد نقيب الموسيقيين السابق هاني شاكر، اعتزاله العمل العام، قائلا: «أنا راضى عن كل اللى قدمته، أنا ومجلس الإدارة المحترم».

وقال الفنان هاني شاكر٫نقيب الموسيقيين السابق٫أن العمل العام في مصر صعب٫ معقبا: “للأسف الذين يحاربون العمل العام في مصر كثيرون”.

وأضاف “الفنان هاني شاكر٫ نقيب الموسيقيين السابق”٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”٫ المُذاع عبر فضائية الحدث اليوم”٫:”لم أحضر لكرسي نقيب الموسيقيين من أجل إهانة نفسي ٫ لأنني رآيت هجوما كثيرا علي في الإعلام”.

لم يقف أحد بجانبني

وأشار الفنان هاني شاكر٫نقيب الموسيقيين السابق٫: “لم أجد من يقف بجانبني عندما رأيت خبر فيه هجوم علي ولم يستنكر أحد ذلك”٫ مؤكدا: “لن أعود للعمل العام مرة أخرى وراضي جدا الحمدلله عن كل ما قدمته أنا ومجلس الإدارة المحترم”.

وكان المطرب هاني شاكر، قد تقدم باستقالة رسمية من منصبه كنقيب للموسيقيين إلي أعضاء نقابة المهن الموسيقية، ولكن هناك اتجاه من قبل اعضاء النقابة لعدم قبولها.

وجاء نص الاستقالة كالتالي: "السادة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية والسادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين أرجو قبول استقالتي كنقيب للمهن الموسيقية وأنني قررت الانسحاب من موقعي هذا والعودة إلي صفوف زملائي الفنانين دون الخوض في تفاصيل كثيرة ومبررات لا تقبل المناقشة فقد وجدت تعارضا كبيرا بين مسئولية هذا المنصب وبين احتفاظي بحب الناس الكبير الذي بدأت به مسيرتي الفنية ولطالما تمنيت ان احتفظ بهذا الحب والاحترام حتي نهاية مشواري الفني فوداعا للعدوات والخلافات فقط فضلت عليها الحب والصداقات مع تمنياتي لكم جميعا بدوام النجاح والتوفيق واستمرار مسيرة التقدم والازدهار التي بدأناها معا والله الموفق ..هاني شاكر.

بداية الأزمة

علق الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، على أزمة مؤتمر اعتذار حسن شاكوش عن تصريحاته السابقة بخصوص عازفي الإيقاع بنقابة الموسيقيين وانسحابه منه، قائلاً:" من غير ما أدخل في تفاصيل مشهد في المؤتمر كان صعبا جداً ومش قادر أكمل الفترة اللي بقيالي في فترتي ووصلت لمرحلة مش قادر أكمل بعد كده".

وتابع خلال مداخلة خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON"،: "بشكر أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية الي وقفوا جنبي خلال فترتين الأولى والثانية حتى الآن لكن مشهد خلاني أعيد حساباتي كتير أوي".

وواصل: "كنت عاوز ألم الأسرة الموسيقية تحت راية وحضن النقابة والموضوع كان معمول بحب وجاء الفنان حسن شاكوش واعتذر وكان المشهد رائعا حتى آخر دقيقتين".

وأتم : باخد هذا القرار بلا رجعة واستقلت بلا رجعة وبكرة المجلس والجمعية العمومية تختار الأصلح والأكثر إفادة لها ".

تعليق حسن شاكوش

علق مطرب المهرجانات حسن شاكوش، على استقالة المطرب هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية، قائلا: "اتصدمت بعد تقديم هاني شاكر لاستقالته؛ لأنه قيمة وقامة للوطن العربي".

وأضاف حسن شاكوش في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،: "مكنش ينفع اللي حصل في مؤتمر الأمس، لكن ما حدث؛ كان عبارة عن مشادات، وإحنا خسرنا كـ وطن عربي، هاني شاكر، وإحنا اتعلمنا منه الكثير".

تعليق سعيد الأرتست

كشف سعيد الارتست كبير عازفي الإيقاع، تفاصيل أزمة مؤتمر اعتذار حسن شاكوش عن تصريحاته السابقة بخصوص عازفي الإيقاع بنقابة الموسيقيين اليوم وانسحاب النقيب الفنان هاني شاكر.

وقال الأرتست،: “مكنش فيه مشكلة خالص مع شاكوش لدرجة أني اعتذرت منه وقلتله هبوس راسك من أول ما دخلت في أكتر من كده ؟”.



وواصل خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON" : الدنيا كانت ماشية فل وقبل انتهاء المؤتمر بدقيقتين دخل سكرتير عام النقابة قال كلمتين ولعت الدنيا وهو أحمد رمضان قال كلمتين هاجت الدنيا، وأنا تكلمت وشكرت نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر وحسن شاكوش إعتذر وقلتله إحنا إخوات".

وتابع:"مجرد أني سألت وقلت مين إداله الكارنيه، لأننا كنا بره وقتها وفوجئنا بصور حسن ساكوش على التواصل الاجتماعي يحمل كارنيه النقابة لمجرد سؤال قال السكرتير بطريقة سخيفة جداً كل المجلس وقع على رجوعه ولو مش عاجبك تعالى ديرها إنت".

وأكمل: "كل الناس الي معايا غضبت وقالوا آه يديرها وفوجئت بالتطورات وأنا زعلان من إستقالة الفنان هاني شاكر إزاي حصل على الكارنيه قبل المؤتمر ده الاتفاق الأصلي؟ إزاي يحصل عليه قبل المؤتمر".

ووجه رسالة للنقيب المستقيل هاني شاكر قائلاً : أنا حزين جداً لأن الفنان هاني شاكر قامة كبيرة".