عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاده .. معلومات لا تعرفها عن مصطفى متولي

مصطفى متولي
مصطفى متولي

يحل اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد الفنان مصطفى متولي، الذي قدم العديد من الاعمال الفنية الهامة على مدار مشواره الفني.

 بدأ مصطفى متولي مشواره الفني في السبعينيات، لكن بأدوار لا تذكر حيث كان كومبارس في البداية في أفلام مثل "خلي بالك من زوزو ودائرة الانتقام وضربة شمس"، ومسلسلات "لا يا ابنتي العزيزة وزيارة ودية والشوارع الخلفية وابتسامة بين الدموع ولا تظلموا النساء ودماء على الثوب الوردي" ولكن في الثمانينيات بدأ مصطفى متولي في الحصول على أدوار أكبر في المساحة، والتي عرّفت الجمهور عليه.
 

7 أعمال قدمها الفنان مصطفى متولي في عام رحيله.. آخرها بودي جارد وأوبرا عايدة

محمد أبو داوود: عادل إمام طلب مني المشاركة في "بودي جارد" بدلا من مصطفى متولي لإنقاذ الموقف

وكون ثنائيًا مع عادل إمام، والذي تربطه به علاقة قرابة، فقدم معه أعمالًا مثل "عنتر شايل سيفه ورمضان فوق البركان ومسرحية الواد سيد الشغال"، وفيلم "النمر والأنثى وسلام يا صاحبي والمولد وجزيرة الشيطان وحنفي الأبهة واللعب مع الكبار والإرهابي"، ومسرحية "الزعيم"، وفيلم "المنسي وبخيت وعديلة ورسالة إلى الوالي ومسجل خطر"، ومسرحية "بودي جارد" والتي كانت آخر أعماله.ومن أعماله أيضًا مسلسل "​حياة الجوهري​ وأنا وإنت وبابا في المشمش وأحلام العمر وخيوط من دهب وأوبرا عايدة وبكيزة وزغلول وسامحوني مكنش قصدي و​أم كلثوم​ وجمهورية زفتى والتوأم وحلم الجنوبي ولن أعيش في جلباب أبي".وفي السينما، شارك مصطفى متولي في "إنذار بالقتل والزمن والكلاب.

 

 ولهيب الإنتقام واللعب مع الأشرار "ومدرسة الحب وأصدقاء الشيطان ولا تظلموا النساء والأشجار تموت واقفة.تزوج مصطفى متولي من إيمان، شقيقة عادل إمام، وأنجب منها أبناءه الثلاثة عمر والذي عمل أيضًا ممثلًا في العديد من الأفلام والمسلسلات، وعصام وعادل، وبسبب ظهوره المتكرر مع عادل إمام إتُهم مصطفى متولي بأنه تسلق الفن بسبب رابطة القرابة معه، لكنه حاول إثبات موهبته بمشاركته في أعمال أخرى مختلفة.بعد أن أدى دوره في مسرحية "بودي جارد" وهي آخر أعماله، وبالتحديد في 5 أغسطس 2000 وكان قد أدى الدور من دون أي مشاكل، وبعد نهاية العرض قضى سهرة مع أصدقائه عادل إمام وسعيد عبد الغني و​محمود الجندي​، وانتهت الجلسة في الثالثة صباحا، وغادر الجميع إلى منازلهم بينما ظل عادل إمام في المسرح ليفاجأ بخبر وفاة مصطفى متولي والذي تربطه به علاقة قرابة، وقد توفي متولي إثر أزمة قلبية مفاجئة وقد توجه عادل إمام برفقة العاملين في المسرح للمنزل والمستشفى وقاموا بتشييع الجنازة.

 

وقد توقع الموجودون تأجيل عادل إمام للعروض، إلا أنه أصر على إقامة العرض في موعده وأرسل السيناريو للممثل ​محمد أبو داوود​ لتقديم شخصية مصطفى متولي، وقد حاولت الممثلة السورية رغدة المشاركة في العمل أن توقف الزعيم عن العرض، لكنه رفض وقيل إنها أثناء المشاهد الأولى وبعد ظهور أبو داوود بكت وسقطت على الأرض وأغلق الستار، فانفعلت على عادل إمام وقالت له "انت يا اخي مبتحسش حرام عليك"، وفي نهاية العرض وفي المشهد الأخير بكى ​عادل إمام​ وصرخ قائلًا "أنت فين يا متولي"، وقد برر إمام بعدها الموقف إن التذاكر كانت قد بيعت بالكامل، ولا يمكن تأجيل العرض.

مصطفى متولى الفنان مصطفى متولي خلي بالك من زوزو عادل إمام شخصية مصطفى متولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار نهائي.. الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. تفاصيل

فرمان من الخطيب.. مدرب عالمي يقترب من تدريب الأهلي .. تفاصيل

ميدو يكشف عن القرار التاريخي للنادي الأهلي

أيتن عامر: في محكمة الله نلتقي.. وطليقها يرد: مش هتغير

الكيلو بـ9 جنيهات قريباً.. هبوط عنيف في أسعار الأرز والطن يتراجع 3300 جنيه

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

بعد ترشيحه لتدريب الأهلي.. ميدو يكشف نقاط ضعف المدرب الجديد

بعد إطلالات المايوه.. ياسمين الخطيب تثير الجدل مجددا بفستان جريء| شاهد

موضوعات متعلقة

چوني ديب يطير في السماء ببدلة رائد فضاء في حفل الـ MTV ..شاهد

تايلور سويفت بحفل توزيع جوائز الـ MTV .. شاهد

بعد استقالته من العمل العام.. القصة الكاملة لأزمة الفنان هاني شاكر

كولتون هاينز وجاك هارلو وجوستينا فالنتين وفريق بلاكبينك في حفل جوائز MTV

ليلى علوي تثير الجدل برقصها في حفل وائل كفوري.. شاهد

أخبار الفن| تفاصيل جديدة في حادث جورج الراسي .. فنان شهير يعود للتمثيل بعد دهسه 4 أشخاص

شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل فيلمها الجديد وأغانيها.. فيديو

أحمد سعد يغني مع طفل مصاب بالسرطان .. شاهد

ترشيحاتنا

مفيد فوزي يكشف حقيقة قتل سعاد حسني وزواجها من العندليب

استشاري طرق: مشروع الأتوبيس الترددي أحد المشاريع المهمة في مصر الآن.. فيديو

ملك الجبال يحافظ على عرشه..الوعل النوبي يجذب السياحة لسانت كاترين

التعليم تتابع وصول أوراق الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس لجان الدور الثاني للثانوية العامة

الصيف ناويها قبل ما يودعنا.. الطقس شديد الحرارة والعظمى تسجل 45 اليوم

أخبار التكنولوجيا|شركة Dell تعلن غلق جميع مكاتبها ومغادرة روسيا نهائيا.. والفضيحة الأكبر لـ فيسبوك.. ميتا تكتب النهاية لقضية كامبريدج أناليتكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون رجيم قاسي أو فرهدة .. في 3 أسابيع تخلصي من وزنك الزائد للأبد

بعد تصدرها التريند لهذا السبب.. وصفة لن تصدقها وراء خسارة آيتن عامر 25 كيلو

خست أوي.. شاهد علا رامي بعد خسارتها الوزن ونحت جسمها

في يوم واحد.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بـ هوت شورت وفستان مثير بعد ظهورها بالمايوه

فيديو

هل طلب رمضان صبحي العودة إلى الأهلي وما رد القلعة الحمراء؟.. فيديوجراف

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ