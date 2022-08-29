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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع فتاة وإصابة خطيرة لوالدها في حادث بالشرقية

تصادم
تصادم

شهد طريق سعود بحر البقر في الشرقية حادثًا مأساويا ، وذلك بعد تصادم سيارة  بأخرى مما أدي الى وفاة فتاة وإصابة والدها اثناء سيرهم فى الطريق، وعلى أثرها سقطت الفتاة.

بداية الواقعة كانت عندما تجمع المواطنون فى احد الطرق التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة  الشرقية، حول حادث  تصادم سيارتين ببعضهما مما ادي  الحادث الي وفاة فتاة  وتدعي ي ب. ع ، واصابة والدها  ،  مقيمين بأحدى القرى التابعة لمركز الحسينية وتم نقل المصابين الى المستشفى .
 

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البداية عندما تلقي اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمر رؤوف مدير المباحث يفيد ورود بلاغ الي قسم شرطة الحسينية بحادث سير على طريق سعود بحر البقر الرئيسى وقد ادي الحادث الى وفاة فتاه وإصابة والدها بإصابات خطيرة، على الفور توجه رجال مباحث مركز الشرطة الى موقع الحادث وعمل الاجراءات القانونية اللازمة .


تم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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