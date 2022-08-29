صناعة الشيوخ: خطة تطوير الموانئ تحول مصر لمركز عالمى للتجارة

أكد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن الخطة المتكاملة التى تنفذها الدولة لتطوير الموانئ المصرية ستحقق عدة مكاسب متعددة فى مقدمتها تحويل مصر للتجارة واللوجستيات ، مشيداً بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك من خلال قيام وزارة النقل بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية بهذه المهمة القومية والوطنية.

وأعرب " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم عن ثقته التامة فى نجاح الحكومة فى تنفيذ خطة تطوير الموانئ المصرية وفقاً لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات مع استغلال موقع مصر الاستراتيجى على البحرين المتوسط والأحمر عالمياً للتجارة واللوجستيات أفضل استغلال مؤكداً أن مصر اصبحت تمتلك كل المقومات الطبيعية والبشرية لتنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين.

وثمن النائب محمد المنزلاوى نجاح الدولة فى توفير 129 مليار جنية لتطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من (2014- 2024) والتى تمثلت فى تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا ووصول إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كم اضافة الى تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا.

وأكد النائب محمد المنزلاوى أن استهداف عمليات التطوير والتحديث للموانئ المصرية سيجعلها قادرة على استيعاب 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً ، مشيراً الى أن تنفيذ هذه الخطة سيجعل لمصر مكانة عالمية كبيرة فى مجال التجارة واللوجستيات العالمية.