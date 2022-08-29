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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بصورة البطاقة .. دورات مجانية من جهاز تنمية المشروعات لسيدات ريادة الأعمال

صدى البلد

يدعو جهاز تنمية المشروعات السيدات والفتيات من الراغبات في إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر وكذلك صاحبات المشروعات القائمة للحصول على الدورات التدريبية المجانية "النساء يمضين قدماً"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية IOL، وذلك لتعزيز المهارات الريادية في إدارة الأعمال بما يساعدهن على تطوير مشروعاتهن وضمان استمراريتها وتعظيم الربحية، فضلا عن تشجيع السيدات والفتيات على العمل الحر بعيدا عن النمط التقليدي من الوظائف وإقامة المشروعات الابتكارية.

ويستهدف البرنامج الذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر السيدات والفتيات من أصحاب المشروعات القائمة بالفعل وكذلك السيدات الراغبات في إقامة مشروعات جديدة، كما يستهدف السيدات والرجال من أصحاب المشروعات الأسرية المشتركة، لتعزيز مهارات إدارة الأعمال وتعريفهم باحتياجات السوق، وتعزيز قدرتهم على حل المشكلات، كما يتم تعريفهم بالخدمات المتاحة لدى جهاز تنمية المشروعات مالية كانت أو فنية، والتي تساعدهم على النمو والتطور.

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ويشترط لخوض الدورة التدريبية ان يكون سن السيدة من 18 الى 50 سنة، فضلا عن إجادة القراءة والكتابة، وأن تكون لدى المتدربة رغبة جادة في تطوير مشروعها الخاص أو إقامة مشروع جديد، على أن تتم الدورة على مدار 4 أيام.


وعلى السيدة أو الفتاة التي ترغب في الحصول على الدورة التدريبية التوجه لأي من فروع جهاز تنمية المشروعات المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية بالبطاقة الشخصية أو صورة منها لطلب التدريب.

 جهاز تنمية المشروعات نفذ عدد 100 دورة تدريبية لبرنامج صاحبات المشروعات يمضين قدماَ Get Ahead حيث تم تدريب عدد 2184 متدربة في الفترة من 2016 حتى 2022.

ويركز البرنامج التدريبي على تلبية الاحتياجات العملية للمرأة صاحبة المشروع أو الراغبة في إقامة مشروع جديد وتعزيز مهارات ادارة الأعمال لديها بما ينعكس إيجابا على مشروعها الخاص ويساعد في تطويره ونموه، كما أنه يوضح للنساء كيفية تطوير الصفات الريادية الشخصية وامكانية الحصول على الدعم من خلال المجموعات والشبكات والمؤسسات التي يتعامل معها جهاز تنمية المشروعات.

جهاز تنمية المشروعات منظمة العمل الدولية المشروعات الابتكارية إقامة مشروعات جديدة

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