رئيس وزراء فلسطين يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الأسرى المرضى والنساء والأطفال

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، اليوم الإثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج عن الأسرى المرضى والنساء والأطفال من السجون، وحمل حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية برئاسة يائير لابيد مسؤولية المساس بحقوق الأسرى التي أقرتها اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية الإنسانية.

وشدد اشتيه – خلال الاجتماع الاسبوعي لحكومته – على دعمه بكل الوسائل نضالات الأسرى الأبطال من أجل كرامتهم وعزة نفسهم.



وأوضح أن وزارة الأوقاف، وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، ستبدأ بحملة تبرعات لمساعدة منكوبي باكستان والسودان.



وتقدم باسم مجلس الوزراء إلى حكومتي وشعبي باكستان والسودان، بالتعزية بضحايا الفيضانات، مُشيرًا إلى أنه سيُطلب من وزارة الصحة والدفاع المدني تحضير فريق لإرساله لمساندة شعبي الدولتين الشقيقتين.

