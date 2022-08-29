عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء اليونان يبحث مع جون كيري جهود الحد من الاحتباس الحراري

صدى البلد

 بحث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مع المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، اليوم "الاثنين"، في العاصمة اليونانية أثينا، الجهود التي تبذلها اليونان للحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

ونقلت صحيفة "كاثميريني" اليونانية عن ميتسوتاكيس قوله - خلال الاجتماع - "أنتم تدركون مدى التزام اليونان بهذه الأجندة وحجم التقدم الذي أحرزناه على محاور عديدة على مدى السنوات الثلاث الماضية"، لافتا إلى الاختراق السريع جدا لمجال الطاقة المتجددة في البلاد.

وأضاف "نخطط لإضافة 2 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2022 فقط.. وهذا يجعلنا من بين الرائدين في أوروبا في هذا المجال".

وأوضحت الصحيفة أن الجانبين ناقشا استضافة اليونان لـ"مؤتمر محيطنا" في عام 2024.

من جهته، قال كيري "لا يدرك الكثيرون العلاقة بين المحيطات وأزمة المناخ، إذ لا يمكن حل مشكلة أزمة المناخ دون تلخيص ما يحدث في المحيطات، والعكس صحيح".

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين اليونانيين والأمريكيين، بمن فيهم وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس والسفير الأمريكي لدى اليونان جورج تسونيس.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

الحقونا بنغرق.. كواليس انتشال 15 مصريا قرب سواحل ليبيا

بفستان لافت.. نرمين الفقي بإطلالة جريئة من جديد| شاهد

ترشيحاتنا

أول صور لضحايا الهجرة غير الشرعية من أبناء الحوض الطويل بالشرقية.. شاهد

5 % ضمانًا نقديًا .. ضوابط إنشاء مشاريع استثمارية بالقانون

زواج عرفي وإنكار نسب.. لاعب الزمالك يواجه اتهامات خطيرة| القصة الكاملة

وزير المالية : مصر سددت جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة

الحبس احتياطيًا في حالة واحدة .. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية قبل مناقشته

الأهلي يتعاقد مع البورتوريكية ديانا كارولينا لتدعيم فريق سيدات الطائرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروس.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بـ القفطان الأبيض| شاهد

مطربة و9 ممثلات.. 10 نجمات يتابعهن محمد صلاح

ميدوسا | حقائق صادمة عن صورة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

فستان جريء وإكسسوارات على البطن.. تفاصيل إطلالة ياسمين الخطيب

فيديو

كريم الحسيني: هناك أعمال كنت أرى فيها تامر حسني أثناء كتابتها

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

بحب نبيلة عبيد أكثر.. مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار

مكشوف البطن.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفيديو جديد على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ