رئيس وزراء اليونان يبحث مع جون كيري جهود الحد من الاحتباس الحراري

بحث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مع المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، اليوم "الاثنين"، في العاصمة اليونانية أثينا، الجهود التي تبذلها اليونان للحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

ونقلت صحيفة "كاثميريني" اليونانية عن ميتسوتاكيس قوله - خلال الاجتماع - "أنتم تدركون مدى التزام اليونان بهذه الأجندة وحجم التقدم الذي أحرزناه على محاور عديدة على مدى السنوات الثلاث الماضية"، لافتا إلى الاختراق السريع جدا لمجال الطاقة المتجددة في البلاد.

وأضاف "نخطط لإضافة 2 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2022 فقط.. وهذا يجعلنا من بين الرائدين في أوروبا في هذا المجال".

وأوضحت الصحيفة أن الجانبين ناقشا استضافة اليونان لـ"مؤتمر محيطنا" في عام 2024.

من جهته، قال كيري "لا يدرك الكثيرون العلاقة بين المحيطات وأزمة المناخ، إذ لا يمكن حل مشكلة أزمة المناخ دون تلخيص ما يحدث في المحيطات، والعكس صحيح".

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين اليونانيين والأمريكيين، بمن فيهم وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس والسفير الأمريكي لدى اليونان جورج تسونيس.

