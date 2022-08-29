أخبار الفن.. انهيار وإغماء شقيقة جورج الراسى أثناء تشييع جثمانه .. 10 نجمات يتابعهن محمد صلاح

نشر قسم الفن مجموعة من الاخبار المحلية والعالمية على مدار الساعات القليلة الماضية نستعرض برزها من خلال السطور التالية ..

أقيم اليوم قداس صلاة جنازة المطرب اللبناني جورج الراسى بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل لأداء قداس صلاة الجنازة وسط حضور عدد من نجوم الفن ومحبيه.

ودخلت شقيقته ساندرين فى نوبة من البكاء أدت إلى تعرضها للإغماء أثناء تشييع الجثمان .

محمد صلاح .. واحد من أهم لاعبي الكره في العالم ، ويعد من اكثر المشاهير متابعة من قبل الجمهور والشخصيات العامه علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام .

محمد صلاح يتابعه عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ملايين المتابعين ويصل عدد الي أكثر من 52 مليون متابع حول العالم ، نظرا الي الشهرة العالمية التي يتمتع بها .

وعلي الرغم من قيام عشرات الفنانات من العالم العربي بمتابعة الحساب الرسمي للاعب الكره العالمي محمد صلاح علي إنستجرام ، الا انه اختار 10 فنانات فقط ليقوم بمتابعتهن علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام .

ومن ابرز الفنانات اللاتي يقوم محمد صلاح بمتابعهن الفنانة السورية أصالة ، وتعد هي المطربة العربية الوحيدة التي يقوم محمد صلاح بمتابعتها علي موقع إنستجرام .

وصل منذ قليل جثمان الفنان اللبناني جورج الراسي لكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل لأداء قداس صلاة الجنازة وسط حضور عدد من نجوم الفن ومحبيه.

وظهرت نادين الراسي شقيقة جورج الراسي تنهار في البكاء والصراخ على أنغام أغنية “قلبي مات".

ووصلت منذ قليل فرقة موسيقية لزف الفنان اللبنانى جورج الراسى إلى صلاة الجنازة بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل.

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب، فيديو جديد عبر حسابها بتطبيق إنستجرام ، وظهرت مرتدية فستان أنيق باللون الأزرق مكشوف البطن واعتمدت فى إطلالتها على الشعر المنسدل والمكياج البسيط .

من ناحية أخرى، أثارت ياسمين الخطيب ضجة كبيرة بنشرها صور جديدة لها ارتدت من خلالها فستان أزرق قصير .

وعلقت ياسمين الخطيب على الصور قائلة: "صباح الفل والياسمين"، وحصدت إطلالتها الجديدة إعجاب الآلاف من متابعيها