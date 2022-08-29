الحكومة: خطة لزيادة أعداد مدارس النيل واليابانية.. تفاصيل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.



واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد مواصلة العمل على تنفيذ خطط تطوير التعليم التي تتبناها الدولة ، وما يتضمنه ذلك من استكمال تطوير المناهج التعليمية، التي شهدت الفترة الماضية بدء تنفيذ خطواتها الأولية، مشيراً إلى جهود الحكومة في التوسع في إقامة المزيد من مدارس النيل، وكذا المدارس اليابانية، تعظيماً للاستفادة مما أفرزته تلك التجارب من نجاحات ملموسة.

وتطرق الوزير إلى تدريب المعلمين، الذي يتم من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين؛ من خلال مجموعة من البرامج المتنوعة الهادفة، والتي من بينها البرامج الرقمية للترقي، وبرامج القيادات التربوية والإشراف التربوي، وبرامج تغيير المسمى الوظيفي، بجانب برامج أخرى خاصة باعتماد خدمات التنمية المهنية، فضلا عن برامج التنمية المهنية المستدامة لمعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة، الجاري تنفيذها حاليا، بالتعاون بين الأكاديمية ووزارة الاتصالات، وغيرها من البرامج.



وحول مدارس النيل، أكد وزير التربية والتعليم أن هناك خطة طموحة لزيادة أعداد هذه المدارس خلال المرحلة المقبلة، التي تدرس مناهج شهادة النيل الدولية المصممة من خلال التعاون مع هيئة كامبريدج للامتحانات، بحيث تكون منتشرة على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتكليف رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن عدد الطلاب بالمدارس الحالي يبلغ 10 آلاف طالب.



وسلّط الدكتور رضا حجازي الضوء على التوسعات القائمة في مشروع المدارس المصرية اليابانية، حيث تستهدف الدولة وصول هذا النمط من التعليم إلى أكبر عدد من المستفيدين على مستوى الجمهورية.



وتحدث الوزير عن تنفيذ أنشطة " التوكاتسو" في جميع المدارس التي تطبق المنهج المصريّ الجديد، كما تطرق إلى موضوعات أخرى تتعلق بالحوار المجتمعي بين الوزارة والرأي العام بصفة عامة، وبين أصحاب المصلحة المرتبطين بالوزارة بصفة خاصة، وذلك لتقريب وجهات النظر بين واضعي السياسة التعليمية ومنفذيها.



وأفرد وزير التعليم جانبا من عرضه خلال اللقاء، للحديث عن خطة تطوير التعليم الفني، مؤكدا أن هذه الخطة تسير بخطى ثابتة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستمرار في إصلاح التعليم الفني في مصر، لدوره الكبير في تدريب الطلاب على مناهج مستحدثة تلائم سوق العمل، مستعرضا ما تم البدء في تنفيذه من خطط في هذا الشأن وصولا إلى التعاون مع كبار المستثمرين ورجال الأعمال في إنشاء 40 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، وجار التوسع في هذه المدارس