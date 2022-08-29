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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية داعش مصر الجديدة الإرهابية

صدى البلد

قررت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات طرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل أولي جلسات محاكمة 7 متهمين بخلية داعش  مصر الجديدة الإرهابية، لجلسة 28 سبتمبر للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

تعطيل أحكام الدستور والقانون 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 2177 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتي 21 سبتمبر عام 2021، بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر.

أولا: المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

ثانيا: المتهمون جميعا انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتلقي المتهمون من الثالث وحتى السادس تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها.

ثالثا: المتهمين جميعا ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد لجماعة إرهابية.

رابعا: المتهمان الثالث والرابع روجت بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجا أعمال عدائية ضد ضباط وأفراد.

داعش مصر الجديدة خلية داعش محكمة الجنايات

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