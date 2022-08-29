عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عدة طعنات في الظهر.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توكتوك ببدر

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي عرفان محاكمة متهمين بقتل سائق "توك توك" بمدينة بدر، إلى جلسة 24 أكتوبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار علي عرفان، وعضوية المستشارين أسامة محمد، وخالد عبدالرحمن، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي، وعبد المسيح فل.

أمر الإحالة 

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمان قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأنه على إثر مرورهما مخططًا لارتكاب جريمتهما، حيث توجها إلى الشاهد الأول واشتريا منه سلاح أبيض "سكين " بعدما أختمر في ذهنهما سرقة إحدى الدراجات البخارية (توك توك) من قائدها، فجابا الطرقات بحثا عن فريسة، وما أن أبصرا المجني عليه، استوقفاه وطلبا منه إيصالهما إلى إحدى المناطق النائية وعقدا العزم على قتله خشية من افتضاح أمرهما.

المتهمون طوقوا عنق الضحية 

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين الإثنين جلسا بالمقعد الخلفي لقائد الدراجة، وما أن سار الأخير في دربه حتى قام الأول بتطويق عنقه من الخلف، فركض قائد المركبة إلا أن الأول لاحقة وطعنه عدة طعنات في ظهره حتى سقط أرضًا، وتوجه الثاني وطعنه في جانبه الأيمن من البطن، فقاومهما المجني عليه وترجل من الدراجة، إلا أنهما لاحظا محاولته للنهوض مرة أخرى؛ فتوجها إليه سويا وأمسكه الأول وطعنه الثاني بطعنات قاسية قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

ضرب ممرضة وعاملة وسب طبيب في مستشفى قصر العيني| ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

بناء الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة وتأكيد الهوية المصرية.. مدبولي يناقش ملفات الثقافة

أنصار الصدر يستولون على بدلة رئيس العراق بعد اقتحام القصر الجمهوري.. فيديو

عضو بمجلس الإسماعيلي: ما حدث مع حمزة الجمل من يحيى الكومي نكران جميل

موجودة في كل بيت.. تناول هذه الأطعمة يحميك من مرض خطير

الري: تركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ85 بئرا جوفيا بالوادى الجديد

هل يجوز الاحتفال بأعياد ميلاد الأبناء ؟ دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنه فرح|رقص وأغاني وفرقة موسيقية وطلقات نارية..لقطات صادمة من جنازة جورج الراسي

إزاي تتغدى بـ 10 جنيهات.. شاورما فراخ أكلة اقتصادية ومغذية

مش هتصدق الرقم| سعر غير متوقع لـ فستان نيرمين الفقي

كان يمكن إنقاذها..مسعف الأميرة ديانا في حادث وفاتها يروي تفاصيل لأول مرة

فيديو

فيفي عبده شكلها غريب.. فنانات ظهرن بدون مكياج.. شاهد

كريم الحسيني: هناك أعمال كنت أرى فيها تامر حسني أثناء كتابتها

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

بحب نبيلة عبيد أكثر.. مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ