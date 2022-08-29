هل يجوز الاحتفال بأعياد ميلاد الأبناء ؟ دار الإفتاء ترد

هل يجوز الاحتفال بأعياد ميلاد الأبناء ؟ عن هذه المسألة ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الاحتفال بأعياد ميلاد الأبناء ؟

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بأعياد ميلاد الأبناء، ليس حراما، وهو من العادات الإجتماعية، لم يأت بها الشرع الحنيف ولكن هي عادة.

وأشار إلى أن الاحتفال بأعياد ميلاد الأبناء، هي أمر اجتماعي، لقول الله تعالى ( قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) كما تعتبر من تذكر أيام الله ، لقول الله تعالى (وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ).

وتابع: هي من باب الفرح بشكر المنعم، ولا حرمة في ذلك أو كونه بدعة، منوها أننا لا نقول بأن هذا الاحتفال من الدين وأن الشرع أمرنا به، وإنما خلاصة الأمر أنه عادة اجتماعية، كمن تعود بجمع أولاده كل شهر ويتناولون الطعام سويا.



حكم الاحتفال بيوم الميلاد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن حكم الإحتفال بيوم الميلاد لا نسميه يوم الميلاد بل نسميه يوم المولد، ويوم الميلاد او المولد لدى كل انسان ليس عيد، فهو مثله مثل اى يوم فى العام مثل يوم الأم ويوم اليتيم وهكذا.



وأضاف “ جمعة”، خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن العيد هو يوم له علاقة دينية، مُشيراً الى أنه حتى فى المناسبات التى لم ترد مثل عاشوراء الاسراء والمعراج والنصف من شعبان والمولد النبوي الشريف لا نسميها عيد انما نسميها يوم فهذه مسألة لغوية ،



وأشار الى أن الاحتفال بيوم الميلاد جائزة ولا حرج فيه ولكن بنية وهى ان يبدأ الإنسان عهداً جديد مع الله سبحانه وتعالى، ونعلم ان هذا اليوم الذى مَن الله لنا فيه بالإيجاد نبدأ فيه صفحة جديدة بعيدين عن المعاصي ذاكرين لله متوكلين عليه راضين بقضائه سبحانه وتعالى.