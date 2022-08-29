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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من خلال 39 مجلسا طبيا ومستشفى

الأوراق المطلوبة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة

صدى البلد

يسعي كثير من المواطنين للحصول العلاج على نفقة الدولة، كونه حقهم في العلاج، وغالبا يكون للفئات غيرالقادرة على تحمل تكاليف العلاج.

 الأوراق المطلوبة للحصول على قرار علاج على نفقة الدولة

وتتم اجراءات العلاج من خلال الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، المنتشرة بأنحاء الجمهورية، من خلال27 مجلسا طبيا فرعيا بمحافظات مصر، و12 مستشفى تشمل مراكز علاج الأورام والمعاهد التعليمية،التابعة لوزارة الصحة.

ونستعرض خلال التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لخدمة العلاج على نفقة الدولة، الفئات المستحقة، المستندات المطلوبة، أماكن تقديم الخدمة، أماكن العلاج، أماكن تقديم الخدمة الكترونيا، ضوابط الحصولعلى القرار، وفقا لما أعلنته المجالس الطبية المتخصصة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ علىمدار الساعة.


 

لائحة العلاج على نفقة الدولة:-

وتقوم سياسة المجالس الطبية المتخصصة على مبدأ شراء الخدمة العلاجية من جميع المستشفيات بلا تمييز،واضعة في الاعتبار مبدأ الجودة والتكلفة، وتقوم المستشفيات الراغبة في علاج المرضى على نفقة الدولة بهابتوقيع اتفاق تعاون (بروتوكول) بين المجالس الطبية المتخصصة طرف أول والمستشفى طرف ثان، على أنيكون البروتوكول ملزما للمستشفى باتباع القواعد المنظمة الصادرة من المجالس الطبية باستصدار قراراتالعلاج على نفقة الدولة وتطبيق أسعار بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة طبقا لأرقام الأكواد الصادرة منالمجالس الطبية المتخصصة.


 

الفئات المستحقة لقرار العلاج على نفقة الدولة:-

ــ المواطن الذي يحمل الجنسية المصرية.

ـ المواطنون الذين لا يقعون تحت مظلة التأمين الصحي "خارج منظومة التأمين".

ـ الفئات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج من المواطنين.

أوراق عمل قرار العلاج على نفقة الدولة:-

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد على الوجهين.

ـ تقديم أصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من احد مستشفيات التي تدعم خدمة العلاج على نفقة الدولة.

ـ تقديم تقرير طبي بالحالة.

ـ إرفاق الأبحاث والتقارير الحديثة للحالة المستفيدة.

أماكن تقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة:-

المستشفيات التابعة للشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة بمحافظات، مطروح، كفر الشيخ، قنا، شمالسيناء، سوهاج، دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، بني سويف، المنوفية، القاهرة، الوادي الجديد، المنيا،القليوبية، الأقصر، الغربية، السويس، الدقهلية، البحيرة، البحر الأحمر، الإسماعيلية، الإسكندرية، أسيوط،أسوان، الجيزة.

طريقة العلاج على نفقة الدولة:-

ـ التوجه لأقرب مستشفى تقدم خدمة علاج المواطنين على نفقة الدولة بالمحافظة التابع لها المستفيد.

ـ توقيع الكشف الطبي على المريض من خلال أطباء المستشفى وإصدار تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبي شاملبحالة المريض.

ـ ترسل الأوراق الخاصة بالحالة المرضية "صورة من بطاقة الرقم القومي، تقرير اللجنة الثلاثية، التقريرالطبي للحالة، التحاليات والفحوصات الحديثة"، إلى القسم المختص بالعلاج على نفقة الدولة بالمستشفى.

ـ تسجل البيانات المقدمة بالأوراق من خلال تطبيقات مشروع العلاج على نفقة الدولة، من قبل الموظفالمختص، وملء النموذج الإلكتروني عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.

ـ يعالج الطلب إلكترونيا من قبل المركز الرئيسي بالمجالس الطبية بالقاهرة، ثم يعرض إلكترونيا على اللجانالطبية المتخصصة، لأخذ القرار وإصداره.

الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة:-

ـ يخطر المواطن بالرد من خلال رسالة قصيرة عبر الهاتف المحمول الخاص به، ويتجه المريض للمستشفىلتلقي الخدمة العلاجية المقررة.

أماكن تقديم العلاج على نفقة الدولة:-

جميع مستشفيات الجمهورية سواء كانت حكومية أو خاصة او تتبع التأمين الصحي أو أمانة المراكزالمتخصصة أو المعاهد التعليمية أو الجامعات أو تتبع القوات المسلحة أو الشرطة، ويتم علاج المواطنين علىنفقة الدولة بها طالما التزم المستشفى ببروتوكول التعاون بينها وبين المجالس الطبية المتخصصة.


 

وزارة الصحة على نفقة الدولة بروتوكولات العلاج العلاج على نفقة الدولة الأوراق المطلوبة

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