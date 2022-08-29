الرئيس السيسي: لابد من الالتزام بمسار الحوار والتفاهم وإعلاء المصلحة القومية للعراق

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالا هاتفياً مع اخيه الرئيس برهم صالح رئيس العراق الشقيق.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاتصال على دعم مصر الكامل للعراق فى ظل الظروف الحالية، مشددا على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم وإعلاء المصلحة القومية للعراق فوق أي اعتبار حفاظاً على أمن واستقرار وسيادة البلاد، مع استعداد مصر بجانب الأشقاء العرب فى المساهمة فى أى جهد مشترك لإنهاء أي تصعيد ومواجهات.

وأعرب الرئيس برهم صالح، عن خالص التقدير للرئيس على دعم مصر التاريخي المتواصل للعراق، مثمنا العلاقات المتميزة بين الجانبين والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.