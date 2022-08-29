عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية

صدى البلد

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بمقر  اللجنة الأولمبية بإستاد القاهرة الدولي.

وناقش الوزير عددا من الملفات الخاصة بالاستعدادات للمنافسات القادمة في البطولات الدولية التي ستشارك فيها مصري بجانب استعرضا نتائج البطولات التي شاركت فيها البعثات المصرية خلال الفترة الماضية وخاصة على صعيد مستوى الشباب والناشئين والتي شهدت تحقيق العديد من البطولات.

بدأ الاجتماع بترحيب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتهنئته بتجديد ثقة القيادة السياسية في استمرار توليه وزارة الشباب والرياضة في الفترة القادمة واستعراض التعاون المثمر الذي حدث بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية خلال الفترة الماضية، ومناقشة سبل استمرار وتدعيم هذا التعاون في الفترة القادمة من أجل مصلحة الرياضة المصرية واستمرار تحقيق الإنجازات الرياضية.

حضر الاجتماع الدكتور علاء جبر نائب أول لرئيس اللجنة الأولمبية ، والمهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأولمبية ، والمهندس شريف العريان الأمين العام ، والدكتور عبدالعزيز غنيم أمين الصندوق ، وأعضاء مجلس الإدارة ، وعبدالمنعم الحسيني ، والدكتور الباسل عبدالله ، ومعتز عاشور ، وتيمور أبوالخير ، والعميد شريف القماطي ، وشريف كمال ، ومحمد عبدالمقصود ، والمستشار محمد الدمرداش مقرر لجنة الأندية والهيئات باللجنة الأولمبية المصرية.

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، علي توفير كافة المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالاتحادات الرياضية المصرية لدعم مشاركة الأبطال المصريين في جميع البطولات والمنافسات العالمية، مشيراً إلى الاهتمام الذى توليه الوزارة لملف الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، والذى يتضمن العديد من الضوابط الخاصة بدعم ورعاية المنتخبات والأبطال المصريين من أجل تحقيق ميداليات أوليمبية تتناسب مع حجم ومكانة الدولة المصرية وريادتها القارية والعالمية في شتي المجالات الرياضية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي الدعم والرعاية غير المسبوقة واللامحدودة التي يقدمها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، حيث أصبحت جماهير الرياضة المصرية تتابع منافساتهم العالمية والأولمبية بفضل الاهتمام بمختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وقال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية علاقة تعاون وتواصل مستمر وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اليوم يأتي في إطار التعاون والتشاور الدائم بيننا لأن الهدف الأساسي الذي نعمل من أجله هو مصلحة الرياضة المصرية واستمرار تحقيق الانجازات وتطويرها ورفع راية مصر عاليه في ظل الدعم الغير محدود التي تقدمه الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة والرياضيين خلال الفترة الحالية والذي كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية التي تشهدها الرياضة المصرية.

وأضاف المهندس هشام حطب ، لدينا العديد من الملفات الرياضية خلال الفترة الحالية واستعدادات لبطولات مهمة منها دورة الألعاب الأفريقية في أكرا 2023 ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بجانب العديد من البطولات الافريقية والعربية والدولية للاتحادات الرياضية ومتابعة خطط الاستعدادات وتنفيذها وتوفير الدعم المناسب من أجل استمرار هذه النجاحات التي تتحقق والحفاظ عليها وتطويرها من أجل استمرار رفع راية مصر عالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

الخطيب يحسم صفقات الموسم الجديد.. تفاصيل

حد يفضي البحر للمدام.. سيدة تثير الجدل بفيديو جديد من الساحل الشمالي..شاهد

أسئلة وإجابات الامتحانات.. وزير التعليم الجديد يفجر مفاجأة عن الثانوية العامة

الطلقة الأخيرة وهنفضل أصدقاء.. انفصال نهائي بين أورتيجا وزوجته.. تفاصيل

تداعيات خطاب باول الصادم.. الدولار يقفز لأعلى مستوى منذ 20 عامًا..ماذا يعني ذلك؟

ترشيحاتنا

أغنيتان جديدتان.. صدى البلد يكشف سر ظهور شيرين عبد الوهاب برفقة حميد الشاعري

بالأسعار .. 5 سيارات كروس اوفر موديل 2022 |صور

إخماد حريق في عقار مجاور لفندق شهير بالإسكندرية| شاهد

معيط: هناك من يستهدف أمن واستقرار الدولة ويرغب في إعادة ظروف 2011

تغييرات في قطاع الكرة بالأهلي خلال ساعات.. خاص

العراق على صفيح ساخن.. البحرين والكويت تحذران رعاياههما في بغداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه.. مخبوزات شهية ولذيذة

ماذا لو عاد معتذرا.. القصة الكاملة لعودة رمضان صبحي للأهلي وموقف الخطيب

بثمن شقة.. سعر عقد ديميت أوزديمير يثير ضجة في حفل زفافها

لايقين على بعض.. إطلالات مميزة لـ نيللي كريم وزوجها هشام عاشور

فيديو

مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

قسمة ونصيب.. تعليق صادم من بلقيس على إمكانية عودتها لزوجها| فيديو

هاني شاكر يقرر اعتزال العمل العام نهائيا في مصر .. ما القصة؟ “فيديوجراف”

لحظة انهيار مروان خوري من البكاء في جنازة جورج الراسي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ