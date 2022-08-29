وزير الشباب والرياضة يشهد اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بمقر اللجنة الأولمبية بإستاد القاهرة الدولي.

وناقش الوزير عددا من الملفات الخاصة بالاستعدادات للمنافسات القادمة في البطولات الدولية التي ستشارك فيها مصري بجانب استعرضا نتائج البطولات التي شاركت فيها البعثات المصرية خلال الفترة الماضية وخاصة على صعيد مستوى الشباب والناشئين والتي شهدت تحقيق العديد من البطولات.

بدأ الاجتماع بترحيب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتهنئته بتجديد ثقة القيادة السياسية في استمرار توليه وزارة الشباب والرياضة في الفترة القادمة واستعراض التعاون المثمر الذي حدث بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية خلال الفترة الماضية، ومناقشة سبل استمرار وتدعيم هذا التعاون في الفترة القادمة من أجل مصلحة الرياضة المصرية واستمرار تحقيق الإنجازات الرياضية.

حضر الاجتماع الدكتور علاء جبر نائب أول لرئيس اللجنة الأولمبية ، والمهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأولمبية ، والمهندس شريف العريان الأمين العام ، والدكتور عبدالعزيز غنيم أمين الصندوق ، وأعضاء مجلس الإدارة ، وعبدالمنعم الحسيني ، والدكتور الباسل عبدالله ، ومعتز عاشور ، وتيمور أبوالخير ، والعميد شريف القماطي ، وشريف كمال ، ومحمد عبدالمقصود ، والمستشار محمد الدمرداش مقرر لجنة الأندية والهيئات باللجنة الأولمبية المصرية.

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، علي توفير كافة المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالاتحادات الرياضية المصرية لدعم مشاركة الأبطال المصريين في جميع البطولات والمنافسات العالمية، مشيراً إلى الاهتمام الذى توليه الوزارة لملف الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، والذى يتضمن العديد من الضوابط الخاصة بدعم ورعاية المنتخبات والأبطال المصريين من أجل تحقيق ميداليات أوليمبية تتناسب مع حجم ومكانة الدولة المصرية وريادتها القارية والعالمية في شتي المجالات الرياضية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي الدعم والرعاية غير المسبوقة واللامحدودة التي يقدمها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، حيث أصبحت جماهير الرياضة المصرية تتابع منافساتهم العالمية والأولمبية بفضل الاهتمام بمختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وقال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية علاقة تعاون وتواصل مستمر وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اليوم يأتي في إطار التعاون والتشاور الدائم بيننا لأن الهدف الأساسي الذي نعمل من أجله هو مصلحة الرياضة المصرية واستمرار تحقيق الانجازات وتطويرها ورفع راية مصر عاليه في ظل الدعم الغير محدود التي تقدمه الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة والرياضيين خلال الفترة الحالية والذي كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية التي تشهدها الرياضة المصرية.

وأضاف المهندس هشام حطب ، لدينا العديد من الملفات الرياضية خلال الفترة الحالية واستعدادات لبطولات مهمة منها دورة الألعاب الأفريقية في أكرا 2023 ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بجانب العديد من البطولات الافريقية والعربية والدولية للاتحادات الرياضية ومتابعة خطط الاستعدادات وتنفيذها وتوفير الدعم المناسب من أجل استمرار هذه النجاحات التي تتحقق والحفاظ عليها وتطويرها من أجل استمرار رفع راية مصر عالية.