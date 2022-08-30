أخبار السيارات .. بالأسعار 5 أنواع كروس اوفر موديل 2022 ..لمحبي التوفير .. ماتريكس أوتوماتيك بـ 128 ألف جنيه..قيمة رينو فلوانس في سوق المستعمل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

أطلقت شركة هيونداي طراز هاتشباك i10 في أكتوبر عام 2007، ليكون بديلاً عن طراز اتوز الصغير، وقررت هيونداي إنتاج السيارة في الهند، نظرا لما تتمتع به سيارات هاتشباك من شعبية في الهند ، وفي عام 2010 قامت هيونداي بإجراء بعض التغييرات الداخلية والخارجية على i10 وتزويدها بمجموعة من المواصفات العصرية والحديثة لتتماشي مع تطور عالم السيارات .

تقدم شركة ستروين الفرنسية مجموعة من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، بين فئة السيدان، والكروس اوفر الرياضية، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك، والتي تحظى بشعبية كبيرة وخاصة بين فئة الفتيات والشباب بشكل عام.

تعتبر هيونداي ماتريكس موديل 2001 سيارة عائلية مدمجة تعتمد على الجيل الثالث من هيونداي النترا وبدأ إنتاج ماتريكس في 2001 واستمرت في جيلها الأول حتى عام 2010 لكن ظلت بالشكل المشهورة به القديم حتى عام 2008، وصممت السيارة بلمسات دائرية في جسم السيارة، وقد تم تحديثها في عام 2005 بتطوير في المحركات وفي 2008 حدثت مرة أخرى بلمسات بسيطة في التصميم شملت واجهة السيارة والمصابيح الأمامية وشبكة التهوية .

استطاعت شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، أن تحتل مكانة مميزة داخل سوق السيارات المصري، نسبة إلى اصداراتها المتعددة، بين فئة الهاتشباك، او الكروس اوفر والرياضية SUV، بالاضافة إلى فئة السيدان ومنها النسخة الشهيرة "فلوانس".

تعد سيارة كيا سيد موديل 2016 من افضل إصدارات شركة كيا ، وظهرت السيارة في معرض جنيف للسيارات عام 2012 ، وتعطي السيارة انطباع جيد في التصميم بسبب المميزات التي تحتوي عليها في المظهر الخارجي والداخلي للسيارة ، وتحتوي كيا سيد علي العديد من التكنولوجيات الحديثة التي تعمل علي راحة قائدها .

يضم السوق المصري مجموعة من موديلات 2022، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الداخلية، والعلامات التجارية، بالاضافة إلى التصميمات الهيكلية ايضا، سواء من فئة السيدان، او الهاشتباك، او السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، وفئة الكروس اوفر الشهيرة.

تعتبر السيارة فيات تيبو موديل 2022 واحدة من أبرز الإصدارات المقدمة داخل السوق المصري، والتي تنطلق عبر باقة من التجهيزات، بالاضافة إلى إطلالة السيدان الشهيرة، إلى جانب تصميم الهاتشباك، بينما تبدأ أسعارها محليًا من 400 ألف جنيه.

تحتل سيارات فولكس فاجن الالمانية مكانة كبيرة داخل اسوق السيارات العالمية والعربية، لما تقدمة من طرازات قوية ومتنوعة، ومن بين هذه الاصدارات هي النسخة بولو والتي تتصدر سوق المستعمل المصري باسم "عيون" او عبر فئتها القياسية.

تعتبر السيارة مازدا 3 موديل 2022 واحدة من أشهر الإصدارات المقدمة بالسوق المصري، سواء من فئة السيدان او الهاتشباك، حيث تضم السيارة باقة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة، إلى جانب تقنيات الحماية والرفاهية ايضا.

قررت شركة شيفروليه وقف إنتاج سيارة شيفروليه كورفيت بشكل مؤقت، كما سيوقف مصنع جنرال موتورز الرئيسي في المكسيك إنتاجه الأسبوع المقبل، أما سبب ذلك فهو ليس جديداً، حيث استمرت مشاكل سلاسل التوريد والأجزاء في إلحاق الضرر بشركات صناعة السيارات حول العالم منذ العام الماضي.