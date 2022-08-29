لمحبي التوفير ..ماتريكس أوتوماتيك بـ 128 ألف جنيه| صور

تعتبر هيونداي ماتريكس موديل 2001 سيارة عائلية مدمجة تعتمد على الجيل الثالث من هيونداي النترا وبدأ إنتاج ماتريكس في 2001 واستمرت في جيلها الأول حتى عام 2010 لكن ظلت بالشكل المشهورة به القديم حتى عام 2008، وصممت السيارة بلمسات دائرية في جسم السيارة، وقد تم تحديثها في عام 2005 بتطوير في المحركات وفي 2008 حدثت مرة أخرى بلمسات بسيطة في التصميم شملت واجهة السيارة والمصابيح الأمامية وشبكة التهوية .

هيونداي ماتريكس موديل 2001

المواصفات الفنية لسيارة هيونداي ماتريكس موديل 2001

تستمد سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2001 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوة قدرها 102 حصان ، وعزم اقصي للدوران 141 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وتتسارع السيارة من وضع السكوت حتي 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 12.7 ثانية .

هيونداي ماتريكس موديل 2001

مواصفات السلامة والأمان في سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2001

تحتوي سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2001 على العديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية أمامية، وأحزمة أمان، وسنتر لوك، وفرامل ABS ، وإنذار ، وأحزمة أمان للراكب الأمامي والسائق.

هيونداي ماتريكس موديل 2001

المواصفات الداخلية لسيارة هيونداي ماتريكس موديل 2001

تأتي سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2001 بالعديد من التجهيزات منها ، تكييف هواء جيد ، ونوافذ كهربائية ، ومشغل سي دي ، وباور ستيرينج، و جراب للنظارة ، و2 لمبة للسائق بجانب لمبة الصالون مع فتح الباب ، وفتحة سقف ومساحة للزجاج الخلفي ، واسبويلر وانذار اصلي ، ومرايات بلون السيارة ، و2 بكرة لتغيير وضع الكراسي، ومسند يد خلفي، و2 حامل أكواب ، وكاسيت ، وراديو ، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات بالأبواب ، بالإضافة إلي وضع القيادة للسائق جيد وجميع عناصر التحكم موضوعة بشكل جيد، وخاصة جهاز نقل الحركة ، والذي يتم تثبيته بشكل عالي على الكونسول المركزي. والرؤية الشاملة جيدة والسيارة ماتريكس سهلة في المناورة.

هيونداي ماتريكس موديل 2001

المواصفات الخارجية لسيارة هيونداي ماتريكس موديل 2001

تقدم سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2001 بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي ، مصابيح ضباب أمامية، ومرايات كهرباء، وجنوط 15 بوصة، وريموت ، وإضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة .

هيونداي ماتريكس موديل 2001

سعر سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2001

تبدأ أسعار سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2001 من 128 ألف جنيه ، ويصل إلى 138 ألف جنيه ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .