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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدفعش فلوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لسيدة ترفض دفن زوج شقيقتها بمقابر العائلة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية من (ربة منزل – مقيمة بإحدى القرى بدائرة المركز) لتضررها من مستخدم إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" لقيامه بنشر مقطع فيديو عبر الصفحة المشار إليها يظهر خلاله أحد الأشخاص يزعم إعتراض المبلغة على دفن زوج شقيقتها  بمقابر العائلة، بسبب عدم قيامه بالاشتراك فى دفع ثمن المقبرة وذلك على خلاف الحقيقة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام أعمام المبلغة (3 أشخاص – مقيمين بذات القرية) بالاعتراض على دفن جثمان المتوفى بمقابر عائلتهم لكونه ليس من عائلتهم وخشيتهم النزاع على ملكية المقبرة مستقبلاً، وتم التراضى بينهم وبين أسرة المتوفى وتم دفن جثمان المتوفى المذكور بذات المقابر فى حينه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مديرية امن الغربية فيس بوك ثمن المقبرة

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