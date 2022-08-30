ميدفيديف يتأهل إلى ثاني أدوار بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

تأهل الروسي دانيل ميدفيديف، إلى الدور الثاني ببطولة أمريكا المفتوحة، رابع بطولات جراند سلام الكبرى بموسم التنس.



جاء ذلك عقب فوز اللاعب الروسي، المصنف الأول عالميا وحامل اللقب، على الأمريكي ستيفان كوزلوف، المصنف 111 عالميا، بثلاث مجموعات دون رد بواقع (6-2) و(6-4) و(6-0) مساء اليوم الإثنين، بالدور الاول بالبطولة فى مباراة استغرقت ساعتين ودقيقة واحدة.



وينتظر ميدفيديف في الدور الثاني مواجهة الفرنسي آرثر ريندركنيش، المصنف رقم 58 عالميا، والذي تغلب على الفرنسي الآخر كوينتين هاليس ، المصنف رقم 76 عالميا، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بواقع (4-6) و(7-6) و(6-3) و(6-2) فى مباراة استغرقت ثلاث ساعات وسبع دقائق.



ومن المقرر أن يواجه الإسباني رافاييل نادال، المصنف الثالث عالميا، غدا الأربعاء الاسترالى رينكى هيجيكاتا، المصنف رقم 198 عالميا ، بالدور الاول بالبطولة.



وتقام بطولة أمريكا خلال الفترة من 23 من شهر أغسطس الجاري وحتى 12 من شهر سبتمبر المقبل.