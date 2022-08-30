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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تامر بجاتو يكشف كواليس خلافاته مع رود كرول: مشاني من الزمالك.. فيديو

صدى البلد

 

كشف تامر بجاتو كواليس خلافاته مع رود كرول مدرب الزمالك السابق والذي كان سببا في رحيله عن الأبيض.


قال بجاتو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رود كرول كان بيني وبينه مصانع الحداد، وكرول كان من النوع المتعجرف، ومكانش في حد بيتكلم معاه". 

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وواصل: "خسرنا من فرقة في المجر درجة تانية بنتيجة كبيرة رحت اتكلمت مع كرول وقولتله اللاعيبة مش بتلعب في أماكنها، لكنه قالي إني جاي أعلمكم كورة وانتوا مش فاهمين حاجة، لكن انا بالنسبة لي معجبنيش العجرفة بتاعته قمت رادد عليه واتخانقنا". 


ختم حديثه قائلا: "رحت الزمالك لقيته في الزمالك أول حاجة قالها قالهم أنا مش عايز اللاعب ده، عشان كدة مشيت من الزمالك". 

 

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