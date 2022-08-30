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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 30-8-2022

سعر الدولار واسعار
سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية

استعرض برنامج “صباح البلد” المُذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي: 

 

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.23 جنيه للبيع، و19.16 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 19.23 جنيه للبيع و 19.15 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.53 جنيه للبيع و22.43 جنيه للشراء.

 

 سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 5.12 جنيه للبيع و5.10 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  62.43 جنيه للبيع و64.43 للشراء.

الدولار سعار العملات الأجنبية والعربية البلد برنامج “صباح البلد” سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى

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