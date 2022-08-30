روسيا: هزات أرضية تضرب مقاطعة إيركوتسك

ذكرت مديرية حالات الطوارىء الإقليمية بمقاطعة إيركوتسك الروسية، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.1 درجة صباح اليوم.



وأوضحت المديرية، في بيانها وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم /الثلاثاء/، أنه "في تمام الساعة 08.34 بالتوقيت المحلي و 03.34 بتوقيت موسكو حدثت هزات زلزالية كان مركزها يقع على مسافة 16 كيلومترا من المركز السكني بولشويه غولوأوستنويه الواقع على شاطئ بحيرة بايكال".



وأضاف البيان "أن قوة الهزات الأرضية، عند مركز الزلزال بلغت 5.1 درجة، وشعر سكان مدينة إيركوتسك ومنطقتي إيركوتسك وشيليخوفسكي – بهزات بلغت قوتها حوالي 3 درجات"، ولم تسفر الهزات عن أي أضرار مادية تذكر.



وأشارت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، إلى أن مرافق البنية التحتية في المنطقة، واصلت عملها بشكل طبيعي.