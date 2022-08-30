خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

كشف مصدر مقرب من كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن مفاجأة بشأن موقف البرتغالي من تدريب الأهلي، خلفا لمواطنه ريكاردو سواريش.

وكانت تقارير صحفية، أكدت خلال الأيام الماضية، وجود مفاوضات بين إدارة النادي الأهلي، وكارلوس كيروش لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وقال مصدر - رفض ذكر اسمه- في تصريحات لـ “صدى البلد”:" أعقتد من الصعب من أن يتوصل الأهلي إلى اتفاق مع كيروش لتدريب الفريق في الموسم المقبل".

أضاف:" كيروش لديه تخطيط آخر لمستقبله بعيدا عن الأهلي، لكن في النهاية يظل كل شيئ ممكنا رغم صعوبة الأمر".

يذكر أن كارلوس كيروش، رحل عن تدريب منتخب مصر في شهر أبريل الماضي، بعد فشله في قيادة الفراعنة في التأهل إلى كأس العالم 2022.

وأكد كارلوس كيروش في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، مؤخرا، أنه سيزور مصر قريبا، بسبب أزمة مستحقاته مع مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ورفض كيروش التعليق حول موقفه من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا:

يلتقي الفريق الأول لكرة القادم بالنادي الأهلي، مع نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم، الثلاثاء، في تمام الرابعة والنصف عصرا، في إطار منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة، من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي خسر أمام فريق طلائع الجيش، بهدف نظيف، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب مسابقة الدوري برصيد 67 نقطة، خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ 71 نقطة، بينما يتربع الزمالك الذي حسم اللقب قبل جولتين من النهاية، على قمة الترتيب بـ 77 نقطة.

مباراة اليوم قد تكون الأخيرة، لـ ريكاردو سواريش مع الأهلي، بعد استقرار مجلس الإدارة على استقالته “وفقا لتقارير صحفية”.

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا:

مصطفى شوبير، حمزة علاء، رامي ربيعة، محمد محمود، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، لويس ‏ميكيسوني، أحمد سيد غريب، رأفت خليل، أحمد عبد القادر، محمد خليفة نصير، أحمد سيد ‏عبد النبي، محمد فخري، محمد أشرف، زياد طارق، محمد حمدي، ميدو نبيل، محمد أحمد شرقية ، علي عمرو.‏

