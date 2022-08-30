عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الردود الموجعة جاهزة.. رسالة غامضة من عضو إدارة النادي الأهلي

محمد الجارحي
محمد الجارحي

وجه محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب محمد الجارحي :" يبدو أنه لايزال يعاني من حالة هيستيريا كلما تذكر مساندتي لمنافسه في الانتخابات السابقة وسقوطه الذريع في دائرته وحرمانه من عضوية مجلس النواب".

مستحيل.. رد صادم من لوشيسكو حول موقفه من تدريب الأهلي |خاص

خليفة سواريش.. فرج عامر يكشف اسم مدرب الأهلي الجديد


أضاف الجارحي:" القائمة الوطنية تم اختيار كل عناصرها بعناية شديدة لتضم الشرفاء والمخلصين من القامات الوطنية التي تستحق تمثيل الشعب المصري المحترم في مجلس النواب ولذلك كنت أنت خارجها،  فعندما أرغب في الرد عليك لن أختبئ خلف لجان الكترونية .. ساقط وكداب".


تابع:" إن عدم الرد على تجاوزات تلك الشخصية ليس ضعفًا وإنما قوة، فما أسهل رد الإهانة بالإهانة والردود الموجعة جاهزة، ولكن الشديد هو من يملك نفسه عند الغضب ولا ينجرف لمستنقع الإهانات والتجاوزات".


اختتم:" اخترنا الطريق الأصعب باللجوء للقانون وليس غيره، لأننا نعي ونقدر حساسية مناصبنا ومسؤولياتنا تجاه جماهيرنا، وتجاه الأجيال القادمة التي يجب أن ترى في الرياضة قدوة ومنافسة شريفة باحترام متبادل بين الجماهير على مختلف الانتماءات".

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم، الثلاثاء، في تمام الرابعة والنصف عصرا، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 67 نقطة، خلف بيراميدز الوصيف بـ 71 نقطة، بينما يتصدر الزمالك “بطل المسابقة” جدول الترتيب بـ 77 نقطة.
 

الأهلى النادي الأهلي محمد الجارحي Sports Fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| بيان عاجل من مرتضى منصور.. أوباما ينتقل إلى فيوتشر

الذهب ينهار إلى مستويات تاريخية.. وهذا سعر الجرام عيار 21 اليوم

ماما مامنعتنيش من القبلات.. ابنة انتصار تتوج بلقب ملكة جمال مراهقات مصر

مرتضى منصور يقرأ استقالته على الهواء.. فيديو

أعلي سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 30-8-2022

عاجل .. بيراميدز يعلن رحيل 3 لاعبين عن الفريق

مستحيل.. رد صادم من لوشيسكو حول موقفه من تدريب الأهلي |خاص

بعد استغاثة فتاة أردنية بالدموع.. الآلاف يحتشدون أمام مطعم شاورما لإسعاد والدها

ترشيحاتنا

يحمي من سرطان الكبد.. أشرف عقبة يشدد على أهمية تلقي لقاح فيروس B

بعد قليل| وزيرة التخطيط تشهد إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021

"المالية" تٌصدر أول رخصة لمزولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفق الصيغة الإسلامية

هل الوديعة البنكية حرام؟ وكيف أخرج زكاتها؟ الإفتاء تجيب

فرمان الكاس يربك الحسابات .. صفقة انتقال محمد صبحي للأهلي مهددة بالفشل

أحدهما حالته خطيرة .. إصابة إسرائيليين بإطلاق نار في قبر النبي يوسف بنابلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية صاحبة أطول شعر فى العالم وسر وصفة «Asha Mandela»

إزاى تفطر بـ3 جنيه.. طريقة عمل أقراص طعمية شهية

تشرب إيه| مخاوف من اختفاء الشاي في الأسواق.. وكم يكفي المخزون لمزاج المصريين؟

لسه محافظة على شبابها.. علا غانم برفقة بناتها بعد غياب سنوات

فيديو

ملكة جمال المراهقات.. انتصار في تحدٍ مع ابنتها بـ صدى البلد| شاهد

قمم الأهرامات كانت مغطاة بالذهب.. خبير أثري يكشف أسرار العمارة المصرية القديمة |فيديوجراف

نحيب وموسيقى ورقص على أغانيه ..أبرز المشاهد في جنازة جورج الراسي

يسبب مرضا خبيثا.. تجنب تناول هذا النوع من الأسماك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ