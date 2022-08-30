الردود الموجعة جاهزة.. رسالة غامضة من عضو إدارة النادي الأهلي

وجه محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب محمد الجارحي :" يبدو أنه لايزال يعاني من حالة هيستيريا كلما تذكر مساندتي لمنافسه في الانتخابات السابقة وسقوطه الذريع في دائرته وحرمانه من عضوية مجلس النواب".



أضاف الجارحي:" القائمة الوطنية تم اختيار كل عناصرها بعناية شديدة لتضم الشرفاء والمخلصين من القامات الوطنية التي تستحق تمثيل الشعب المصري المحترم في مجلس النواب ولذلك كنت أنت خارجها، فعندما أرغب في الرد عليك لن أختبئ خلف لجان الكترونية .. ساقط وكداب".



تابع:" إن عدم الرد على تجاوزات تلك الشخصية ليس ضعفًا وإنما قوة، فما أسهل رد الإهانة بالإهانة والردود الموجعة جاهزة، ولكن الشديد هو من يملك نفسه عند الغضب ولا ينجرف لمستنقع الإهانات والتجاوزات".



اختتم:" اخترنا الطريق الأصعب باللجوء للقانون وليس غيره، لأننا نعي ونقدر حساسية مناصبنا ومسؤولياتنا تجاه جماهيرنا، وتجاه الأجيال القادمة التي يجب أن ترى في الرياضة قدوة ومنافسة شريفة باحترام متبادل بين الجماهير على مختلف الانتماءات".

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم، الثلاثاء، في تمام الرابعة والنصف عصرا، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 67 نقطة، خلف بيراميدز الوصيف بـ 71 نقطة، بينما يتصدر الزمالك “بطل المسابقة” جدول الترتيب بـ 77 نقطة.

