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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح برومو الموسم السادس من Queen Sugar

Queen Sugar
Queen Sugar

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل Queen Sugar برومو الموسم السادس من العمل الشهير  ، والذى من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة .

مسلسل Queen Sugar تدور أحداث المسلسل حول حياة 3 أشقاء، (رالف) الذي يحاول إعادة بناء حياته بعد السجن، وأخته (نوفا) الناشطة الاجتماعية وطبيبة الجذور والأعشاب، و(تشارلي) زوجة لاعب كرة سلة في لوس أنجلوس، فما الذي سيحدث بينهم.

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مسلسل Queen Sugar من بطولة النجوم كوفي سيريبو، دون ليدين جاردنر، تينا ليفورد، عمر جي دورسي، نيكولاس آش، دوندري تي ويتفيلد، بيانكا لوسون، وهنري جي ساندرز، جنبًا إلى جنب مع تيمون كايل دوريت كضيف شرف


مسلسل كوين شوجر من المسلسلات التليفزيونية الدرامية الأمريكية، وقد ابتكرته وأنتجته شركة آفا دوفيرناي، مع أوبرا وينفري كمنتجة تنفيذية، تستند السلسلة إلى رواية 2014 التي تحمل الاسم نفسه للكاتب الأمريكي ناتالي باسزيل.

 

Queen Sugar محمد صلاح لوس أنجلوس أوبرا وينفري كوفي سيريبو

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