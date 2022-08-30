مذكرة دبلوماسية رسمية.. السعودية تطالب لبنان بوقف الأنشطة التحريضية

طالبت المملكة العربية السعودية، لبنان، بترجمة التزاماتها تجاه دول الخليج إلى واقع سياسي ملموس، وتسليم مهدد سفارة الرياض لدى بيروت بعمل إرهابي إلى الأجهزة الأمنية.

وقف الأنشطة التحريضية

وحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، دعا سفير السعودية لدى بيروت وليد بخاري، حكومة لبنان إلى ترجمة التزاماتها تجاه دول الخليج إلى واقع سياسي ملموس، والقيام بكل واجباتها نحو منع ووقف الأنشطة السياسية والتحريضية تجاه المملكة ودول الخليج، التي تهدد منظومة الأمن القومي العربي.

وشدد بخاري، خلال زيارته وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، على خطورة وتداعيات السياسات العدائية والتحريضية التي تنطلق من لبنان تجاه السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

أمان المجتمعات

ولفت مولوي إلى الحرص على أمان المجتمعات العربية في إطار رؤية موحدة لأمن عربي مشترك، معتبرا أن دول مجلس التعاون الخليجي تقف إلى جانب لبنان دائماً، وطالما إن السعودية بخير فإن لبنان بخير.

وتقدم بخاري بالشكر والتقدير لوزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، لما يبذله من جهود انعكست إيجابيا على آلية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، خصوصا في المجال الأمني، وأكد أن الجهود الدبلوماسية السعودية المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية مستدامة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن واستقرار لبنان ووحدته.

تسليم مهدد السفارة

وأهاب السفير السعودي بالأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة استكمال الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات إرهابية وضبطه وتسليمه للسلطات الأمنية في السعودية، كونه مطلوبا أمنيا لديها، كاشفا التقدم بمذكرة دبلوماسية رسمية إلى وزارة الخارجية اللبنانية استكمالا للإجراءات في هذا الشأن.