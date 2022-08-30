حملات مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الصيفية وإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الثغر

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بمواصلة شن الحملات الدورية والمفاجئة والمكبرة لإزالة الإشغالات وتطبيق مواعيد الغلق الصيفية على مستوى الأحياء والتصدي لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، مشددًا علي جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى ، والمتابعة الدورية لردع المخالفين.

وفي هذا الصدد، شن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتطبيق مواعيد الغلق استهدفت الحملة شارع خالد بن الوليد واسفرت عن غلق 3 منشآت والتحفظ علي 110 حاله إشغال متنوع.

وقام حى وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتطبيق مواعيد الغلق الصيفية استهدفت شوارع : بورسعيد ، عمر لطفي ، الدلتا، واحمد قمحة، واسفرت الحملة عن تغريم 5 منشآت بمبلغ 20 ألف جنيه ، والتحفظ على عدد 22 شيشة.

وكثفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حملات متابعه الالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات وإزاله كافه الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام وجابت الحملة شوارع منطقة مينا البصل ، مسجد القباري ، الرشيد رضا ، والأمير لؤلؤ وأسفرت عن غلق وتشميع 2 محل والتحفظ على 41 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتفتيش على المنشآت التجارية شملت شوارع الزهور، والسادات بالحضرة الجديدة ، سوق زنانيري بسيدي جابر، وشارع بورسعيد وشارع بوباستس، وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضر متنوع وضبط عدد 43 حالة اشغال متنوع.

وشن حي منتزه ثان برئاسة الأستاذة هدى أبوكليلة حملة مسائية موسعة لرفع التعديات من حرم الطريق العام ، و للحد من انتشار مركبات التوك توك في الشوارع الرئيسية، حيث أسفرت الحملة عن التحفظ على 3 مركبات توك توك و 2 تريسيكل ، وتغريم محل بدون ترخيص بقيمة 6 آلاف جنيه ، والتحفظ علي 50 حالة إشغال متنوع.

هذا وتستمر الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وضبط مكبرات الصوت والنباشين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.