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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 من خلال هذا الرابط .. زيادة رواتب المعلمين خلال العام الدراسي الجديد بموافقة رئيس الوزراء

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


محافظ دمياط تفاجئ الإدارة التعليمية بعزبة البرج لمتابعة سير العمل

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة إلى مقر الإدارة التعليمية بمدينة عزبة البرج لمتابعة سير العمل بها .

 

كل ما تريد معرفته عن الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 2417 لسنة 2021 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، على أن تكون لها شخصية اعتبارية وتتبع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويكون مقرها محافظة القاهرة.


الغر: 25 ألف طالب دفعوا المصروفات ضمن تنسيق الجامعات الخاصة
قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن الجامعات الخاصة والأهلية تشهد إقبالا من طلاب الثانوية العامة للتسجيل في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2022 ، حيث إن عدد طلاب الجامعات الأهلية لم يتم إحصاؤهم بعد فالمجال مفتوح حيث إن التسجيل قائم حتى الآن.


وزير التعليم يبحث مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية آليات الاستعداد للعام الجديد


عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية بديوان عام الوزارة؛ لمتابعة عدد من الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالاستعداد للعام الدارسي الجديد 2022/2023.

 

استعداداً للعام الدراسي الجديد.. محافظ المنيا يتفقد أعمال الصيانة بمدرسة الفريق صفي الدين

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد أعمال الصيانة الشاملة، الجاري تنفيذها بمدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية.
 
جامعة حلوان تعقد ندوة عن "التحديات البيئية ومتطلبات العمل المناخي"
عقدت جامعة حلوان ندوة عن "التحديات البيئية ومتطلبات العمل المناخي" ، حاضر فيها منال محمود خيري استاذ مناهج واستراتيجيات العلوم الاقتصادية.


زيادة رواتب المعلمين خلال العام الدراسي الجديد بموافقة رئيس الوزراء |القصة الكاملة
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن زيادة رواتب المعلمين خلال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023.
 

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 من خلال هذا الرابط

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022  ، تعد الاكثر بحثا علي محرك البحث الشهير جوجل خلال الساعات الماضية حيث أعلن وزير التعليم امس أن ختام تنسيق الجامعات الاهلية اليوم الموافق الثلاثاء 30 اغسطس .

 

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