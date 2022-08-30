بعد التوجه الوزاري.. برلماني يوضح أهمية الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء

أيد بهجت الصن عضو مجلس النواب، توجه محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتدشين محطة طاقة شمسية أعلى مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدا بجهود القيادة السياسية والحكومة في الاهتمام بالطاقة المتجددة بكونها لا تنفد مع الاستهلاك الكبير وصديقة للبيئة، فهي تختلف عن مصادر الطاقة غير المتجددة بأنها غير محدودة وصديقة للبيئة ولا تؤثر عليها بتاتًا.

أنظف أنواع الطاقة المتجددة

واكد الصن لـ"صدي البلد"، أن الطاقة الشمسية هي طاقة مصدرها أشعة الشمس يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية أو طاقة حرارية، وتعد هذه الطاقة أنظف أنواع الطاقة المتجددة وأوفرها، ولها استخدامات متنوعة مثل توليد الكهرباء، والإنارة، وتأمين بيئة داخلة مريحة، وتسخين المياه.

واشار عضو مجلس النواب، الي أن القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة نحو إحلال الطاقة النظيفة في كافة المجالات، وأيضا فيما يخص مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ذلك الاتجاه المتبع حديثا بكثير من دول العالم.

وأكد النائب، أن الحكومة خطت نسبة 10% من كهرباء مصر طاقة متجددة مما يعد مؤشرا جيدا، لافتا إلى أنها تستهدف الوصول إلى 20% من مشاركتها ضمن الإجمالي العام لإنتاج الكهرباء.

ولفت عضو لجنة الطاقة، إلى أن هناك جهودا واسعة من القيادة السياسية ممثلة في وزارة الكهرباء في التوسع بمشروعات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء باعتبارها أحد أشكال الطاقة النظيفة.

قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم بتدشين مشروع محطة توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية بقدرة 7 ميجاوات وطاقة إنتاجية 10 جيجا وات/ ساعة سنوياً أعلى سطح أحد المصانع المتواجدة بالمنطقة الصناعية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو مصنع جوشي المتخصص في صناعة الفايبر جلاس،

ويعد هذا المشروع هو شراكة واعدة بين مصنع جوشي وشركة إنارة كابيتال الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والتي تعد أحد شركاء المنطقة الاقتصادية في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وصرح الدكتور محمد شاكر إن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها الوزارة والتنسيق مع الجهات المختلفة في هذا الصدد لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في قطاع الكهرباء والوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة التي تستهلكها مصر من مصادر جديدة ومتجددة خاصة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول 2035.

وأضاف وزير الكهرباء أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمثل هذه المشروعات خاصة مشاريع

الطاقة النظيفة ، والتعاون مع دول الجوار في الربط الكهربائي خاصة ما يتم حالياً بين مصر واليونان وإيطاليا، وهذا يؤكد على أن مصر سوقاً واعدة في هذا المجال.

وأشار إلى خطوات في توقيع مذكرات التفاهم لمشروعات الوقود الأخضر، بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، الشريك الأصيل، مع الهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء وصندوق مصر السيادي، والمضي قدمًا نحو تسريع وتيرة العمل بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ تغيرcop 27 ومن ثم الاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة.

من جانبه،قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن تدشين مشروع اليوم من المشروعات الخاصة بتشغيل الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة النظيفة فوق أحد أهم المصانع المتواجدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هو خطوة هامة نحو التحول للطاقة المتجددة في المشروعات الصناعية بالمنطقة، حيث يعد مصنع جوشي، أحد المصانع العالمية والمتخصصة في الشرق الأوسط لصناعة الفايبر جلاس والتي تحتاج لكميات هائلة من الطاقة في مراحل الإنتاج.

وأضاف رئيس الهيئة الاقتصادية أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو استخدام الطاقة النظيفة وضمن خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين صناعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن أننا نحفز شركاء التنمية والمستثمرين في الاستثمار واستغلال الطاقة الجديدة والمتجددة في توسعات مشروعاتهم لتحقيق رؤيتنا جميعاً في التحول لهذا النوع من الطاقة.

وأعرب المهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة إنارة كابيتال عن شكره لدعم ومساندة وزارة الكهرباء للشركة منذ إنشائها في عام 2014 مؤكداً على أن المشروع هو بداية للاستغلال الأمثل لإمكانات المنطقة الاقتصادية في توليد الطاقة النظيفة والمتجددة، كما أننا نشكر كل المؤسسات المعنية التي يسرت هذا المشروع مع شركائنا الصينيين للخروج بهذا الشكل الأمثل.

من جانبه، أعرب مدير عام شركة جوشي-مصر عن سعادته بهذه الشراكة خاصة وأن مصنع جوشي هو الأكبر حجمًا بين الاستثمارات الصينية بمصر حيث يضم 3 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنوياً ويوفر 2500 فرصة عمل، كما يعد من أكبر مشاريع إنتاج الفايبر جلاس حيث يحقق قيمة إنتاج سنوية تبلغ أكثر من 220 مليون دولار بعوائد تصديرية تبلغ حوالى 200 مليون دولار سنوياً.