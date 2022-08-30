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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ممثل شهير يجري جراحة معقدة بعد التعرض لحادث غامض

صدى البلد

كشفت زوجة ممثل شهير عن خضوعه لعملية جراحية معقدة للغاية بعد تعرضه لـ"حادث" دون الإعلان عن تفاصيل ما تعرض له أو نوع الإجراء الطبي الذي سيقوم به. 

 

يخضع الممثل المكسيكي أوجينيو ديربيز لعلمية جراحية معقدة بعد تعرضه لإصابة حساسة، وقالت زوجته في رسالة للجمهور عبر إنستجرام، إن الجراحة لن تضر بصحته، لكن عملية التعافي ستكون طويلة وصعبة. 

 

 

وأكدت زوجة المكسيكي أوجينيو ديربيز، أنه يجب عليه الراحة لعدة أسابيع بعد الجراحة، ثم الخضوع لعلاجات إعادة التأهيل، إثر حادث تعرض له منذ يومين.

 

 

وأوضحت أسرة أوجينيو ديربيز في رسالتها إلى محبيه عبر إنستجرام، أنه كان من المهم إبلاغهم بحالته لكن من الأولوية حاليا التركيز على العملية الجراحية وتحسن حالته الصحية. 

 

ويعد أوجينيو ديربيز من أشهر نجوم المكسيك، كما حقق شهرة كبيرة في هوليوود، وقدم عشران الأفلام والبرامج التلفزيونية منذ الثمانينات، وبدأ في الظهور بأعمال في الولايات المتحدة منذ عام 2010. 

 

 

شارك أوجينيو ديربيز الذي يبلغ من العمر 60 عاما، في فيلم CODA الذي نال جائزة الأوسكار كأفضل فيلم العام الماضي، وقدم العديد من الأعمال الشهيرة. 

 

ترشح فيلم CODA لنيل ثلاث جوائز بحفل الأوسكار هذا العام وهم أفضل فيلم، وأفضل ممثل لبطله تروي كوتسور، وأفضل سكريبت معدل، ونالهم جميعا بعدما حاز إعجاب الكثيرين وحاز على العديد من الإشادات النقدية والجماهيرية خلال الفترة الماضية.

وحاز مؤخرا على جائزتي البافتا لبطله وكاتبة السيناريو سيان هيدر، فيما نال جائزة أفضل أداء جماعي في عمل سينمائي في حفل الساج، وغيرها من جوائز هذا العام. 

 

مؤلفة ومخرجة فيلم CODA سيان هيدر استطاعت بإمكانيات بسيطة أن تقدم دراما اجتماعية مليئة بالتفاصيل والمشاعر والعلاقات الاجتماعية البسيطة في مظهرها ولكن معقدة في معناها.

 

تدور أحداث فيلم CODA حول المراهقة روبي روسي، التي اختارها القدر لتكون الوحيدة القادرة على الحديث والسمع في أسرة من الصم والبكم تتكون من والدها ووالدتها وشقيقها الأكبر.

حادث ممثل شهير أوجينيو ديربيز حادث أوجينيو ديربيز فيلم CODA

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